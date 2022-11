V patách žen a mužů, kteří bojují o prezidentský post. Začíná projekt Českého rozhlasu Den s kandidátem

Do začátku prezidentských voleb zbývá zhruba měsíc a půl a to je nejvyšší čas na to, abychom vám dvě ženy a sedm mužů, kteří na nejvyšší post kandidují, představili trochu podrobněji. V pondělí začne náš projekt Den s kandidátem. Kolega Jan Pokorný stráví vždy několik hodin s těmi, kteří by chtěli vést Česko dalších pět let. Praha 6:15 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do začátku prezidentských voleb zbývá zhruba měsíc a půl | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jak se na to připravujete na start projektu Den s kandidátem?

Připravuji se na to tak, že jsem v obýváku na kanapi doma, koukám do počítače a přemýšlím, jaké otázky bych zítra tomu kandidátovi položil.

V pondělí vás čeká den s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO. Kam za ním pojedete? Co má zítra na programu?

Andrej Babiš v pondělí povede svou kandidátskou kampaň na Plzeňsku. Zatím, dívám do programu, který mi tým Andreje Babiše poslal, plánuje navštívit velmi významnou, tuším, že 140 let starou firmu, kde se vyrábějí dlaždičky a obklady.

Mimochodem obklady této firmy jsou teď v Kataru na dvou stadionech, kde se hraje Mistrovství světa ve fotbale.

Potom by se měl zastavit v tamním zahradnickém centru nedaleko zoologické zahrady, a dál bude u Plzně debatovat s občany, kterých se dotýká eventuální výstavba velké továrny na baterie pro elektroauta, o níž se debatuje, že by měla být na záložním vojenském letišti v Líních u Plzně,

Tak to bude asi taky zajímavé nejenom z toho kandidátského pohledu, ale i zpravodajsky.

Kromě toho, že budete prezidentskému kandidátovi celý den v patách, nabídnete s ním vždy i živý rozhovor. Bude mít nějaký pevný čas?

Snažíme se, aby všechny rozhovory a veškeré prvky projektu Den s kandidátem byly pro všechny kandidáty totožné.

Takže máme čas pro odvysílání 25 minutového rozhovoru na Radiožurnálu, který přebírá i Český rozhlas Plus Plus, říkáme tomu speciálních 20 minut Radiožurnálu. Každý Den s kandidátem je od 15 hodin.

V týdnu vás čekají celkem tři dny se třemi různými kandidáty na prezidenta. Kdo to kromě Andreje Babiše bude?

Zvolili jsme jako klíč pro pořadí abecedu, takže začínáme od písmene B – Babiš, pak je tam další od B - Bašta Jaroslav, kterého vysílá do prezidentské volby SPD.

A pak další kandidát na řadě jest Pavel Fischer, který bude objektem Den s kandidátem v pátek.

Meze zákona

Novinkou v našem vysílání budou i pravidelné čtvrteční odpolední prezidentské speciály. Startujeme už prvního prosince. Jaké téma bude mít speciál příští týden?

Těch témat bude hodně, ještě na dalších poradách před čtvrtkem to budeme upřesňovat.

Předpokládám, že se nevyhneme tomu, co je nesmírně zajímavé, a to je legislativa, o které teď mluví i ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, že by se měla změnit.

Myslím tím to, že z těch 21 původně kandidujících jejich nakonec, uvidíme, jak dopadnou odvolání, jenom devět. Jestli je to opravdu spravedlivé tak, jak se přepočítávají podpisy a i další prvky, které má toto téma.

Například jestli je v pořádku, že můžete jako kandidát dostat nominaci od zákonodárců, kteří už ve sněmovně nejsou. Zatím je to všechno v mezích zákona, ale ta debata na tohle téma je určitě zajímavá a přínosná.

Bude to mít vývoj. Můžeme se těšit i na nějaké velké debaty s kandidáty?

Předpokládám, že ano, ale to si necháme ještě na nějaké další rozhodovací porady.

Samozřejmě naším cílem je, abychom tak, jako je to na Radiožurnálu zvykem, v den volby, krátce předtím, než se otevřou volební místnosti, přinést velkou debatu se všemi kandidáty.

Věřím, že i tentokrát se nám to povede.

Už od letošního ledna natáčíte podcast čekání na prezidenta. Kde ho najdeme?

Najdeme ho na podcastových platformách, samozřejmě v aplikaci mujRozhlas, protože je to podcast, který spadá do dramaturgie Českého rozhlasu Plus, tak je i na jeho webu.

Udělali jsme teď takovou změnu v periodicitě. Dosud jsme se scházeli v sestavě ústavní právník Jan Kysela, Tereza Matějčková, která učí na Filozofické fakultě, a komentátor Petr Nováček, jednou za 14 dní.

Teď trochu zesvižníme, seč nám to naše další úkoly dovolí, a budeme se scházet nad prezidentskými tématy a volebními tématy jednou týdně.