Největší soupeř? 'Zeman,' shoduje se většina kandidátů na prezidenta

Největší respekt z devítky uchazečů o Hrad budí stávající prezident Miloš Zeman. Ukazují to odpovědi jednotlivých kandidátů pro Český rozhlas. Za největšího soupeře ho označila většina z devítky prezidentských kandidátů. Zároveň se proti Zemanovi soupeři vymezují i pro možnou podporu v druhém kole volby. Většina z nich je rozhodnuta, že pokud sami neuspějí, podpoří v druhém kole kohokoliv proti Zemanovi. Seriál Praha 6:43 15. prosince 2017

Současná hlava státu platí za hlavního favorita lednových prezidentských voleb, připouštějí jeho soupeři. Pět z osmi kandidátů řeklo, že ve volbě bude nejtěžší porazit právě stávajícího prezidenta.

„Mým největším soupeřem v prezidentské volbě je Miloš Zeman. Navíc člověk, kterého nepotkáváme. Odmítá se zúčastňovat všech debat, říká, že kampaň nedělá. Myslím si, že pro všechny z nás je největší výzvou vystřídat Miloše Zemana,“ řekl kandidující expremiér Mirek Topolánek.

Podobný názor zastává také bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, lékař Marek Hilšer nebo bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek. Třeba bývalý diplomat Pavel Fischer to ale vidí jinak.

Sám sobě soupeřem

„Za svého největšího nepřítele v prezidentské volbě považuji sama sebe. Pokud byste chtěla slyšet ale jména, tak bych mohl vyjmenovat všech devět,“ řekl Fischer.

Sama sebe považuje za největšího soupeře také zbrojař Jiří Hynek nebo textař Michal Horáček. „Každý jsme plný různých slabin, různých nálad. Hodně mluvím na různá témata a ne vždy můžu být sám se sebou spokojený,“ přiznal Horáček.

Současný prezident Miloš Zeman na otázku odmítl odpovědět s vysvětlením, že se nechce vůči ostatním kandidátům vymezovat. A neprozradil ani, koho by podpořil v druhém kole volby v případě, že by do něj sám nepostoupil. Právě to byla další otázka, kterou Český rozhlas devítce prezidentských kandidátů položil. Odpověděl například Jiří Drahoš.

„My se se všemi kandidáty stýkáme a bavíme se velmi věcně na takzvaných prezidentských debatách. Určitě bych někoho z nich podpořil proti stávajícímu prezidentu Zemanovi,“ řekl Drahoš.

A podobně reagovali také čtyři další kandidáti. Vymykala se jen odpověď kandidujícího hudebníka Petra Hanniga. Jako jediný by totiž v druhém kole nejraději podpořil stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Ten patří spolu s Jiřím Drahošem dlouhodobě mezi favority volby. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana to ale neznamená, že na Hradě příští rok nutně usedne jeden z nich.

„Je předčasné hovořit o tom, že je jisté, že v druhém kole se utká Miloš Zeman s panem Drahošem. Může dojít k tomu, že někdo překvapivě vyskočí. V minulé volbě se to podařilo Karlu Schwarzenbergovi. Nyní se spekuluje o tom, že by podobný osud mohl mít Mirek Topolánek, Marek Hilšer nebo Michal Horáček,“ soudí Hartman.

Hartman připomíná, že při minulé prezidentské volbě dlouho favorizovaný kandidát Jan Fischer v prvním kole překvapivě propadl. První kolo prezidentských voleb bude 12. a 13. ledna.

Kdo kandiduje na prezidenta? (dle abecedy) 1. Jiří Drahoš , bývalý šéf Akademie věd

, bývalý šéf Akademie věd 2. Pavel Fischer , bývalý velvyslanec ve Francii

, bývalý velvyslanec ve Francii 3. Petr Hannig , hudebník a předseda strany Rozumní

, hudebník a předseda strany Rozumní 4. Marek Hilšer , lékař a aktivista

, lékař a aktivista 5. Michal Horáček , podnikatel a textař

, podnikatel a textař 6. Jiří Hynek (za Realisty) , prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu 7. Vratislav Kulhánek (ODA) , bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto

, bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto 8. Mirek Topolánek , expremiér a bývalý šéf ODS

, expremiér a bývalý šéf ODS 9. Miloš Zeman, současný prezident