První kolo prezidentských voleb by vyhrál Andrej Babiš, potenciálem ho ale předběhl Petr Pavel

První kolo příštích prezidentských voleb by vyhrál předseda hnutí ANO Andrej Babiš s 25,5 procenta. Na druhém místě ho následuje generál ve výslužbě Petr Pavel s 21 procenty. Na třetím místě je odborový předák Josef Středula s 9 procenty. Vyplývá to z červencového modelu společnosti Median. Praha 10:39 1. srpna 2022

Andrej Babiš se těší podle Medianu vysoké podpoře hlavně u starších 64 let (39,2 %). Dále mezi lidmi se základním vzděláním (51,2 %) a absolventy středních škol bez maturity (38 %).

Volbu Petra Pavla zvažují lidé ve věku 18 až 24 let (35,6 %). Zaznamenává největší podporu od podnikatelů (25,9 %) a má vyšší podporu mezi muži než ženami. Má také největší podporu mezi vysokoškoláky (26,1 %).

Josefa Středulu by volili hlavně lidé starší 64 let (19,3 %) a lidmi, kteří již pobírají důchod (43,6%). Na čtvrtém místě ho následuje bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se sedmi procenty, kterou by volili zejména ženy a lidé bez zaměstnání. Nedávno ji ale průzkum společnosti Ipsos řadil na třetí místo.

Volební jádra a potenciály jednotlivých kandidátů jsou však odlišné. Největší jádro má nadále Andrej Babiš, potenciálem ho ale předstihuje Petr Pavel (34,4 %). Babiš jej má 33,5 %. Na třetím místě je senátor Pavel Fisher (21,1 %), poté senátor Marek Hilšer (19,1 %) a na pátém místě je Danuše Nerudová (17,5 %).

Z průzkumu také vyplývá, že prezidentských voleb by se určitě účastnilo 61 % respondentů, 11,5 % účast zvažuje. K volbám by nešlo 20,5 procenta voličů.

Společnost Median pro průzkum oslovila od 18. května do 8. června 1038 respondentů ve věku 18 a více let.