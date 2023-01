Personální rošáda před finále prezidentské volby. Senát zvolí nové hlídače politických kampaní

V momentě, kdy vrcholí prezidentské volby, proběhnou velké personální změny na úřadu, který má na starost hlídání politických kampaní. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí má od začátku roku nového předsedu, ve středu by pak měl Senát zvolit tři nové členy, kteří budou na transparentnost a dodržování pravidel dohlížet – Anetu Pinkovou, Petra Vymětala a Aleše Zpěváka. Praha 11:00 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí prochází personální výměnou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budeme volit tři nominanty, které potom předložíme panu prezidentovi. Ten je pak jmenuje v souladu se zákonem,“ popsal postup předseda senátního volebního výboru Jan Tecl (ODS).

Exposlanec ODS Sivera bude od nového roku v čele úřadu, který kontroluje financování kampaní Číst článek

Novými členy úřadu by se měla stát politoložka z Masarykovy univerzity v Brně Aneta Pinková, docent katedry mezinárodních studií a diplomacie fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal a prorektor Univerzity Jana Amose Komenského v Praze Aleš Zpěvák. Vyplývá to z podkladů pro senátory k aktuální schůzi, která začne tuto středu.

Ve vedení úřadu aktuálně vedle nového předsedy, bývalého poslance ODS Františka Sivery, sedí právník a politolog Tomáš Hudeček a ekonom Jiří Navrátil. Oběma končí funkční období na konci ledna. Trojici doplňuje akademik Jan Outlý, který má mandát až do konce března. Jedno místo je nyní volné.

Hudeček a Navrátil s jistotou v úřadu dál nebudou, a to nejen proto, že jim končí funkční období. Navrátil už dříve řekl, že nechce ve funkci pokračovat a že se vrátí do akademické sféry. Hudeček se ještě loni v prosinci rozhodoval. Nyní je jasné, že jeho agendu, která zahrnuje třeba volby do Senátu, bude muset převzít někdo nový.

„Už dříve jsem říkal, že nebudu obhajovat za každou cenu. Vzhledem k tomu, že podle mých informací byla a je na obsazení předsedy a členů dohoda koaličních stran a ANO, považoval jsem za pošetilé snažit se získat nominaci některého z nekoaličních senátorů,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Hudeček.

Stažená nominace

Senátoři by tak ve středu měli zvolit jejich nástupce a také obsadit post po Siverovi, který byl původně od roku 2017 řadovým členem, na podzim ho ale dosluhující prezident Miloš Zeman zvolil předsedou.

Janu Outlému pak končí mandát na konci března. Pokračovat by ale chtěl dál. „Zájem pokračovat mám. Úřad má větší potenciál, než zatím ukázal, a rád bych se na tom podílel i nadále,“ uvedl Outlý na dotaz redakce.

Jeho jméno figuruje i na seznamu pro středeční hlasování, senátor Václav Láska (SEN21) ale jeho nominací nakonec stáhl s vysvětlením, že by Outlého zhruba za měsíc měl jako svého nominanta Senátu navrhnout předseda Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Jan Kala.

Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Naše nominace byla řekněme pojistkou, protože dlouho nebylo jasné, zda pan Outlý nominaci dostane, a ta nominace ze strany NKÚ přijde až později poté, co proběhne volba nominantů Senátu. Proto jsme jej tam z nějaké předběžné opatrnosti dali,“ popsal redakci Láska.

Úřad vznikl v roce 2017. Zabývá se hospodařením politických stran a hnutí, kontroluje jejich výroční zprávy a kontroluje dodržování pravidel při volebních kampaních. Za prvních šest let pod vedením Weise udělil za pochybení zhruba 500 pokut v celkové výši kolem šesti milionů korun. Úřad má 19 zaměstnanců včetně předsedy. Roční rozpočet je kolem 30 milionů korun.