Podnikatel Březina, známý jako ‚betonový král‘, získal 50 tisíc podpisů pro prezidentskou kandidaturu

Podnikatel Tomáš Březina získal 50 000 podpisů pro kandidaturu na prezidenta. Uvedl to v pondělí server Seznam Zprávy na základě vyjádření ředitele Březinovy prezidentské kampaně Jaroslava Navrátila. Počet a pravost podpisů se ale ještě musí ověřit. Březina tak podle serveru ve sběru podpisů pokračuje. Praha 17:30 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Březina při oznámení kandidatury v dubnu 2022 | Foto: Archiv Tomáše Březiny

Pětašedesátiletý Březina oznámil kandidaturu v polovině dubna. V předvolební kampani od té doby objíždí pobočky své bývalé firmy Best a debatuje se zaměstnanci. Březina založil výrobce betonových stavebních prvků Best v roce 1990 a loni firmu za neupřesněnou částku prodal největšímu prodejci stavebnin v Česku, skupině Dek.

Prezidentské volby by podle průzkumu vyhrál Babiš. V patách mu je generál Pavel Číst článek

V politice se Březina pohyboval ve druhé polovině 90. let. V letech 1996 až 1998 byl poslancem, nejprve za ODS, ze které po skandálech s financováním strany přešel do nově vzniklé Unie svobody. V únoru 1998 se ale mandátu vzdal z osobních důvodů. V roce 2013 se pokusil o návrat do politiky a stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, nakonec ji ale opustil se zdůvodněním, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové.

Prezidentské volby

Současné hlavě státu Miloši Zemanovi skončí druhý pětiletý mandát začátkem března 2023, znovu už kandidovat nemůže. Očekává se, že voliči rozhodnou o jeho nástupci či nástupkyni začátkem příštího roku. Termín přímých prezidentských voleb vyhlásí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v létě, zřejmě během srpna. Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů, nebo 50 000 občanů. Kandidátovi také musí být v den hlasování nejméně 40 let.

Zájem ucházet se o prezidentskou funkci už projevily asi dvě desítky lidí. Jako největší favorité zatím vycházejí z průzkumů expremiér Andrej Babiš (ANO) a někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, kteří ale kandidaturu ještě oficiálně neoznámili. Svého kandidáta zatím nepředstavily strany vládní koalice. Podpisy nutné pro kandidaturu na prezidenta sbírá například odborový předák Josef Středula či ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Ucházet se o nejvyšší ústavní funkci hodlá také třeba lékař a někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.