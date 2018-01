Byl bych pro minimální důchod 20 tisíc, spodní hranice je příliš nízko, říká Vratislav Kulhánek

Vietnam, Malajsie, Indonésie, Indie nebo Irán. To všechno jsou země, se kterými by Česko mělo navázat ekonomickou diplomacii. Alespoň si to myslí kandidát na prezidenta a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek. Pokud by se stal prezidentem, tak by se například snažil vyvolat debatu o důchodové reformě nebo učňovském školství. Říká to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, které uzavírají čtvrtý den projektu Hledá se prezident.

