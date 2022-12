Prezidentský souhrn 5: Rohanovou soud vyloučil, Diviš je zpět. Zeman znovu podpořil kandidaturu Babiše

Třetí prosincový týden přinesl v prezidentské volbě značné změny. Do rozhodnutí ministerstva vnitra, které ponechalo v boji o Hrad po kontrole všech náležitostí pouze devět kandidátů, zasáhl na začátku týdne Nejvyšší správní soud. Ten vyloučil prezidentskou kandidátku Denisu Rohanovou a konstatoval, že připuštěním její kandidatury resort pochybil.

Soud uvedl pro vyloučení Rohanové hned dva důvody. Prvním bylo předčasné podání kandidatury, druhým pak podpora zákonodárců, kteří přišli o své mandáty po loňských volbách do poslanecké sněmovny.

„Nelze podávat kandidátní listiny dříve, než je konkrétní volba prezidenta republiky řádné vyhlášena předsedou Senátu Parlamentu. Nadcházející volba prezidenta republiky byla vyhlášena 1. července tohoto roku,“ zdůvodnil soudce Tomáš Langášek a doplnil: „Končící poslanci či senátoři nemohou uspět s pokusem natáhnout svůj politický vliv a uplatnit svá oprávnění spojená s mandátem daleko za jeho konec. To by bylo v příkrém rozporu s ústavním principem vlády na vymezený čas.“

Denisa Rohanová kvůli tomu podala stížnost k Ústavnímu soudu. Jak sama rozhodnutí soudu komentovala, vyloučení neočekávala. „Půjdeme cestou Ústavního soudu, protože jsem přesvědčena o tom, že pravda je na naší straně,“ řekla Rohanová. Stejnou cestou pak jde i Karel Janeček, jehož vyloučení z kandidatury soud potvrdil.

Kdo se naopak do boje o Hrad vrátil, je podnikatel Karel Diviš. Tomu po kontrole ministerstva vnitra chybělo do limitu 50 tisíc občanských podpisů, 116 lidí. Soud ale zjistil nedostatky při kontrole a tak Diviš hranici potřebnou pro kandidaturu nakonec překročil.

„Ukázalo se, že v této zemi stále ještě existují nezávislé soudy. Byl jsem příjemně překvapen, nečekal jsem takto jednoznačný výrok, tedy 7:0,“ komentoval pro Český rozhlas rozhodnutí soudu Karel Diviš. „Jsem rád hlavně kvůli lidem. Kdyby soud rozhodl jinak, byla by pošlapána ústavní práva více než 50 000 lidí,“ dodal.

O Hrad se tak stále uchází devět kandidátů, kterým už volební komise ve středu vylosovala čísla pro hlasovací lístky.

Zemanova podpora

Volební průzkum agentury STEM, pro CNN Prima News, favorizuje v prvním kole Andreje Babiše. Přisuzuje mu podporu více než 30 % respondentů. 26,5 % respondentů by podpořilo Danuši Nerudovou a mezi favority se řadí ještě Petr Pavel, který dosáhl 23 %.

Babiš se tak vrátil na první pozici poté, co mu v minulém týdnu přisoudil průzkum agentury Median druhé místo právě za Nerudovou. Pavel si pak drží stabilně stejnou podporu. Zbylí kandidáti se pohybují pod hranicí desetiprocentní podpory a průzkumy nepočítají, že by do klání o Hrad výrazně zasáhli.

Přesto průzkum zároveň ukazuje, že ačkoliv by Babiš zvítězil v prvním kole prezidentské volby, ve druhém kole by ho porazila jak Danuše Nerudová, tak i Petr Pavel.

I tak má Babiš podporu prezidenta Miloše Zemana, který ji vyjádřil nejprve v rozhovoru pro Radiožurnál, v neděli ji pak zopakoval i v rozhovoru pro televizi CNN Prima News.

Podle Zemana je Babiš jediným vážným kandidátem s politickou zkušeností. Za vážné kandidáty pokládá právě trojici, která v průzkumech dosahuje stabilně nad dvacetiprocentní podporu. Nerudová a Pavel mají podle Zemana „slabé body“, které jim budou v kampani vyčítány.

„Netvrdím, že s ním (Andrejem Babišem, pozn. red.) ve všem souhlasím. Ale jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který nevystudoval medicínu a je to jeho první operace, tak asi nechcete, aby hlavou státu byl člověk, který politice nerozumí a nikdy ji nedělal,“ vysvětlil s tím, že skutečnost, že Babiš stojí před soudem, jako překážku ve volbě nevnímá.

„On (Andrej Babiš, pozn. red.) tvrdí, že je to údajně politická objednávka a že žádný zákon neporušil. Nikdo z nás není soudce, soudce je pan Šott. Tak si počkejme,“ řekl Zeman s odkazem na soudní jednání, které bude pokračovat i v týdnu před Vánocemi.