Prezidentský souhrn: podpora protikandidátů z prvního kola, ostrá kampaň a volby očima zahraničí

Ostré výroky na adresu protikandidáta a snaha převzít co nejvíce voličů těch uchazečů o Hrad, kteří nepostoupili do druhého kola. Takový směr nabrala prezidentská kampaň na začátku týdne. Zatímco Petr Pavel poukazuje na spřízněnost Andreje Babiše s „proruským světem", Andrej Babiš varuje před válkou a pasuje se do pozice toho, kdo jí dokáže zabránit. Server iROZHLAS.cz přináší souhrn pondělních událostí, které se týkaly prezidentské volby. Praha 19:55 16. ledna 2023 Do druhého kola postoupil Andrej Babiš a Petr Pavel, potvrdilo ministerstvo vnitra při svém zhodnocení

Úvod týdne se nesl u dvou finalistů prezidentské volby ve znamení vzájemných „přestřelek“ na sociálních sítích. Andrej Babiš sdílel několik článků a rozhovorů médiím, které spadají do holdingu Agrofert z jeho svěřenského fondu. V nich zdůrazňoval narativ války a sám se pasoval do role mírotvorce. Svého oponenta Petra Pavla pak označoval za vládního kandidáta, proti čemuž opět postavil sebe, jako člověka, který „nebude ničí figurkou“.

Petr Pavel pak sdílel několik grafik, na kterých v několika bodech vysvětluje „proč si proruský svět přeje za prezidenta Zemana a Babiše“. Zároveň se začaly šířit obrázky srovnávající Petra Pavla s Andrejem Babišem, včetně třeba jejich členství a participaci na fungování komunistického režimu. Petr Pavel také publikoval několik příspěvků, kde varuje před falešnými informacemi, které se o něm začaly na sociálních sítích šířit.

Že se dá před druhým kolem očekávat spíše negativní kampaň potvrdil v průběhu dne i politolog Lubomír Kopeček. Podle něj bude klíčové, jestli zabere snaha Andreje Babiše o vykreslení Petra Pavla, jako „nezkušeného kandidáta, komunistického rozvědčíka a kandidáta asociální vlády“. I podle politologa zůstává Pavel favoritem voleb.

Podpora protikandidátů

Právě Pavla už podpořilo několik jeho oponentů z prvního kola. Svou podporou ho ujistil v podnělí třeba i senátor Pavel Fischer, který získal v prvním kolem necelých 380 tisíc hlasů. S Danuší Nerudovou pak Pavel plánuje na úterý společnou tiskovou konferenci.

Ve druhém kole prezidentských voleb plně podporuji Petra Pavla proti Andreji Babišovi. Naše týmy nyní spolupracují na úpravě propagačních materiálů, přípravě společných prohlášení a dalších záležitostech. Naplánovali jsme společná setkání.

1/2 — Pavel Fischer (@PavelFischer) January 16, 2023

Novou podporu získal i Andrej Babiš, který v pondělí zároveň potvrdil, že se zúčastní politické debaty deníku Blesk. Nepřímo mu svou podporu vyslovilo opoziční hnutí SPD, jehož mluvčí Barbora Šťastná uvedla, že SPD ve druhém kole nepodpoří „kandidáta spojeného s vládní koalicí, který by mimo jiné nejmenoval členy hnutí ministry vlády“. Tím narážela na Pavlův výrok o tom, že by nejmenoval Tomia Okamuru ministrem školství, protože by to bylo „bezpečnostní riziko a možná i mravní ohrožení mládeže“.

Průběh kampaně bude ale záležet třeba i na financích, které budou mít kandidáti k dispozici.

Jak už v průběhu dne informoval server iROZHLAS.cz, kandidát Petr Pavel má na začátku týdne na svém transparentním účtu k dispozici přes 10 milionů korun. Část peněz mu zbyla z prvního kola, asi osm milionů mu ale do pondělního poledne poslali jeho příznivci a sponzoři. Jde o částky v řádech tisíců a desetitisíců, dá se tedy vyvozovat, že mu peníze zaslali drobní dárci.

Andreji Babišovi, kterému kampaň hradí jeho hnutí ANO, od soboty na účtu přibylo asi 15 tisíc korun od několika dárců. Babiš veškeré dary z prvního kola svým podporovatelům vrátil, kampaň uhradil právě z peněz hnutí.

Hodnocení voleb

V pondělí dopoledne zhodnotilo ministerstvo vnitra a Český statistický úřad průběh prvního kola prezidentských voleb. Podle ředitele odboru voleb resortu vnitra Tomáše Jírovce byl průběh prvního kola klidný. Ocenil i vysokou volební účast a připravenost volebních orgánů.

Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová zase uvedla, že zpracování výsledků prvního kola bylo bezproblémové. Data z poslední obce úřad získal v 19:10, o jejich opravu žádaly pouze dva okrsky, oprava byla podle Krumpové započítána do konečných výsledků.

✅ Státní volební komise vyhlásila výsledek I. kola volby prezidenta.



Do II. kola postoupili kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš. Hlasování proběhne v pátek 27. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 28. 1. 2023 od 8.00 do 14.00. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) January 16, 2023

Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar doplnil, že při sčítání hlasů pochybily celkem čtyři okrskové volební komise. Odevzdaných hlasů mělo být na těchto místech více než vydaných obálek. „Celkově šlo o 17 hlasů,“ sdělil mluvčí s tím, že zpětně už chybu nešlo opravit. Úřad ji pouze zaprotokoloval. Za možný důvod označil nedůslednou kontrolu při vyjímání hlasovacích lístků, které mohly být slepené.

‚Zápas v bahně‘

Prezidentských voleb v Česku si s blížícím se finále více všímají i zahraniční média, která se shodují na tom, že republiku čeká před druhým kolem ostrá volební kampaň.

Například ta slovenská favorizují generála ve výslužbě Petra Pavla před expremiérem Andrejem Babišem. Slovenský deník SME například konstatoval, že už samotná podpora tří nejúspěšnějších kandidátů z prvního kola musí Pavlovi na vítězství stačit.

Babiš odpichol ďalšiu kampaň útokom na Pavla (komentár) https://t.co/3Lt1Sr9Odp pic.twitter.com/tu6dOFAVSc — Denník SME (@denniksme) January 14, 2023

Naopak německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, který o prezidentské kampni píše jako o „zápasu v bahně“, uvádí, že je to právě předseda hnutí ANO a miliardář, kdo má v nadcházejících dvou týdnech „veškeré možnosti pro razantnější kampaň“.

Ruská média o žádném z kandidátů jako o favoritovi volby nehovoří. Omezila se na konstatování, že v Česku, kde „na vlně nenávisti k Rusku nedokázali v prvním kole zvolit novou hlavu státu“, bude nástupcem Miloše Zemana buď bývalý předseda Vojenského výboru NATO nebo bývalý premiér. „Bez ohledu na to, kdo ve druhém kole nakonec zvítězí, podle názoru expertů ‚proruská a pročínská‘ vyjádření, jaké si dovoloval Zeman, už z Česka nikdo neuslyší,“ vyvozuje deník Komsomolskaja pravda.