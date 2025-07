Při kyberútoku na Nemocnici v Nymburku mohly uniknout osobní údaje pacientů

„Jsou to jak osobní údaje těch pacientů, tak i jejich zdravotní záznamy. Ale to, že by mohlo dojít ke ztrátě těch dat, tak je to nejčernější varianta,“ řekl mluvčí nemocnice Jan Záruba.

Případem se zabývá středočeská policie. „Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání hned dvou trestných činů, a to neoprávněný přístup k počítačovému systému, nosiči informací a dále z trestného činu vydírání,“ uvedla mluvčí Vlasta Suchánková.

Veškeré informační systémy přestaly v nemocnici fungovat po kyberútoku v úterý 1. července brzy ráno na několik hodin. To omezilo i péči a příjem pacientů. Nikdo ale nebyl v ohrožení života.