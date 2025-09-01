Při nehodách na silnicích v Česku zemřelo během prázdnin 96 lidí. Je to nejvíc obětí od roku 2021

Při dopravních nehodách v Česku během obou prázdninových měsíců letos zemřelo dohromady 96 lidí. Je to nejvíc od prázdnin roku 2021, kdy bylo obětí podle policejních statistik 101. V červenci zemřelo na českých silnicích 36 lidí, v srpnu 60. Předběžné údaje ke konci srpna poskytl Jan Straka z dopravní policie, oficiální čísla za uplynulý měsíc a od začátku roku policie zveřejní na webu příští týden.

Od začátku roku si dopravní nehody zatím vyžádaly 277 mrtvých. „Je to o 16 méně než za stejné období loňského roku,“ řekl Straka. V meziročním srovnání ubylo i nehod a těžce zraněných, více bylo lehkých zranění.

Srpen se 60 mrtvými je zatím nejtragičtějším měsícem tohoto roku na českých silnicích. Dosud byl nejhorší červen s 47 oběťmi. Nejtragičtějším dnem letošních prázdnin byla neděle 10. srpna, kdy zahynulo šest lidí. Loni během dvou prázdninových měsíců zemřelo podle policejních údajů 89 lidí – 42 v červenci a 47 v srpnu.

Od začátku letošního roku se v Česku stalo přes 55 000 nehod, přibližně o 5800 méně než za stejné období loňského roku. Těžce zraněných bylo letos zatím 1048, v meziročním srovnání o 40 méně. Lehce zraněno bylo při nehodách zhruba 16 400 lidí, o 187 víc než minulý rok od začátku ledna do konce srpna.

