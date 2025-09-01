Při nehodách na silnicích v Česku zemřelo během prázdnin 96 lidí. Je to nejvíc obětí od roku 2021
Při dopravních nehodách v Česku během obou prázdninových měsíců letos zemřelo dohromady 96 lidí. Je to nejvíc od prázdnin roku 2021, kdy bylo obětí podle policejních statistik 101. V červenci zemřelo na českých silnicích 36 lidí, v srpnu 60. Předběžné údaje ke konci srpna poskytl Jan Straka z dopravní policie, oficiální čísla za uplynulý měsíc a od začátku roku policie zveřejní na webu příští týden.
Od začátku roku si dopravní nehody zatím vyžádaly 277 mrtvých. „Je to o 16 méně než za stejné období loňského roku,“ řekl Straka. V meziročním srovnání ubylo i nehod a těžce zraněných, více bylo lehkých zranění.
Opilí mladí bourají kvůli rychlosti, staří se nevěnují řízení. Pod vlivem je každá čtrnáctá nehoda
Číst článek
Srpen se 60 mrtvými je zatím nejtragičtějším měsícem tohoto roku na českých silnicích. Dosud byl nejhorší červen s 47 oběťmi. Nejtragičtějším dnem letošních prázdnin byla neděle 10. srpna, kdy zahynulo šest lidí. Loni během dvou prázdninových měsíců zemřelo podle policejních údajů 89 lidí – 42 v červenci a 47 v srpnu.
Od začátku letošního roku se v Česku stalo přes 55 000 nehod, přibližně o 5800 méně než za stejné období loňského roku. Těžce zraněných bylo letos zatím 1048, v meziročním srovnání o 40 méně. Lehce zraněno bylo při nehodách zhruba 16 400 lidí, o 187 víc než minulý rok od začátku ledna do konce srpna.