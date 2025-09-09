Při nehodě dvou aut na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé. Další člověk je těžce zraněný

Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli v úterý vpodvečer čtyři lidé. Další člověk je těžce zraněný, uvedla policie na síti X. Kvůli vyšetřování nehody je přerušený provoz na silnici mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku. Policie odklání auta na objízdnou trasu.

Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé

Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé

Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 34 mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Kocbeře. „Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Podrobnosti zjišťujeme.

