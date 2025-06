Při opravě mostu v Ústí nad Labem spadla část blízko železnice. Provoz se zastavil na necelou hodinu

Z opravovaného silničního mostu v Ústí nad Labem spadla část mostního dílu v těsné blízkosti železniční trati. Nikomu se nic nestalo. Konstrukce poškodila zábradlí, ale nezasáhla do jízdního profilu, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Z bezpečnostních důvodů se provoz na trati, která spojuje Prahu přes Ústí nad Labem a Děčín s Německem, na necelou hodinu zastavil. Ústí nad Labem 19:33 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavaři bourají silniční most nad železniční tratí na hlavní silnici podél řeky z Ústí nad Labem do Děčína | Foto: Vojtěch Hájek | Zdroj: ČTK

Událost se stala po 17.00 v Ústí nad Labem. Stavaři bourají most nad železniční tratí na hlavní silnici podél řeky z Ústí nad Labem do Děčína. Podle Kavky bylo nutné místo události zkontrolovat kvůli bezpečnosti. Provoz na trati stál v úseku Ústí nad Labem – Povrly.

Práce na silničním mostě začaly před deseti dny. Michal Kužník ze společnosti Strabag novinářům řekl, že demoliční práce přes železniční trať považuje za nejproblematičtější.

V Ústí nad Labem došlo k pádu části mostního dílu v těsné blízkosti trati. Konstrukce mostního dílu poškodila zábradlí, ale nezasahuje do jízdního profilu. Na místě jsou hasiči @Spravazeleznic a jednotka @HzsUlk

Provoz na trati je zastaven. pic.twitter.com/NqvTlJyXFl — DATEL (@datel_informuje) June 21, 2025

„My na to máme sjednané výluky, které jsou noční. Máme požádáno o pomalé jízdy a máme zvolený takový technologický postup, aby to bylo bezpečné. Ale je to taková věc, která je, řekněme, nepříjemná,“ uvedl zástupce stavbyvedoucího.

Motoristé musí kvůli pracím na mostě po objížďce. Na estakádě platilo několik let omezení kvůli jejímu špatnému stavu. Silničáři na obě strany vozovky umístili výstražné směrové desky.

Snížená byla rychlost, která by se měla po výstavbě nového mostu opět vrátit na původních 90 kilometrů v hodině. Nový most bude dlouhý skoro 292 metrů, cena stavby je 259 milionů korun.