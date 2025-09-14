Při pohledu na krematoria se lidem krása nevybaví. Jejich architektura ale může být mimořádná
Krematoria a smuteční síně postavené v Československu ve 20. století mapuje nová výstava v brněnské vile Stiassni. Kromě informací o samotných stavbách se návštěvníci dozvědí také o vývoji pohřebních rituálů: o vzestupu popularity pohřbů žehem a odpoutání od náboženství v době po druhé světové válce. Pozornost věnují autoři také umělcům, jejichž díla tato místa zdobí.
„Smuteční síně a krematoria navštěvujeme proto, abychom prodělali nějaký rituál rozloučení s blízkými, takže chceme upozornit, že tyhle stavby jsou mimořádné, jsou často krásné a stojí za to se na ně občas podívat i mimo ty rituály,“ říká jeden z autorů výstavy Petr Svoboda z Metodického centra moderní architektury Národního památkového ústavu.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celou reportáž z výstavy o architektuře krematorií a smutečních síní
„Asi neznám nikoho, kdo by jezdil po smutečních síních, jako se jezdí po hradech a zámcích nebo třeba kostelech, a koukal v první řadě na tu architekturu,“ doplňuje.
Přesně to ale s kolegy Renatou Vrabelovou a Martinem Šolcem poslední čtyři roky dělali. Výstava je jedním z výstupů jejich výzkumu. Architektura smutečních síní a krematorií podle autorů výstavy patří k tomu nejlepšímu, co se v Československu stavělo. Možná překvapivě to platí i pro období socialismu.
Některé stavby byly podle Petra Svobody na evropské úrovni i v této době. „Skoro by se dalo říct, že architekti, kteří nemohli dělat kostely, tak se vrhli na smuteční síně,“ vysvětluje autor a popisuje umělecká díla, kterými jsou budovy „prodchnuty“. Upozorňuje také na křesťanské symboly, které jsou do architektury síní nenápadně vloženy.
Výstava krematorií
Na výstavě se nachází šestnáct panelů a několik velkoplošných fotografií. Ty doplňuje video, které zobrazuje větší počet smutečních síní.
Výstava je koncipovaná chronologicky, takže začíná nejstarším krematoriem na našem území. „Vlastně se jedná o krematorium v Liberci, které bylo postavené v roce 1915,“ říká další z autorů Martin Šolc.
Jeden z panelů je věnovaný také smuteční síni a krematoriu na brněnském ústředním hřbitově. „Patří k jednomu z nejzajímavějších děl Ernsta Wiesnera. Je více expresivní. Přejímá své formy z židovsko-křesťanské tradice. V tom interiéru můžeme mít pocit, že se jedná o synagogální prostor, což může být i dáno tím, že Enst Wiesner byl židovského původu,“ vysvětluje Šolc.
Menší část výstavy je věnovaná smutečním síním, mimo jiné i té na hřbitově v Brně Židenicích od architekta Ivana Rullera. Tomu se podařilo, jak říká Petr Svoboda, angažovat spoustu výtvarných umělců, kteří v té době nemohli běžně vystavovat.
„Takový, řekl bych, majstrštyk je sousoší původně pojmenované Pankráčtí vězni, které vzniklo pro stanici metra Pankrác, ale nemohlo tam nikdy být. Objevilo se až tady před touto smuteční síní,“ zakončuje Svoboda.
Výstava bude v přednáškové a výstavní budově v areálu vily Stiassni v Brně k vidění do konce letošního roku.
Poslechněte si celou reportáž z brněnské výstavy o architektuře krematorií a smutečních síní nahoře v článku.