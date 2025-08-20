Při požáru paneláku v Havířově hasiči nalezli jednoho mrtvého. Šest lidí se nadýchalo kouře
V jednom z bytů zasažených středečním požárem panelového domu v Havířově na Karvinsku byl mrtvý člověk, policisté požár vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policie o tom informovala na síti X. Hasiči z domu evakuovali deset lidí, dalším čtyřem museli dát dýchací masku a vyvést je ven. Šest lidí se nadýchalo kouře. Požárem a kouřem zasažená část domu je zatím neobyvatelná.
Požár vypukl okolo 15.00. Zasáhl jeden z bytů, pak se ale dostal i na fasádu. Několik bytů zaplnil kouř. Dům zrovna stavební firma zateplovala, takže je kolem něj lešení, řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško. Materiální škoda se pohybuje okolo sedmi milionů korun.
Mrtvolu hasiči našli v bytě, který zničily plameny. „Příčinu úmrtí určí nařízená pitva,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. „Čtyři osoby hasiči z domu zachránili s pomocí dýchacích masek, dalších deset jsme evakuovali,“ uvedl Andráško.
Zdravotníci na místě ošetřili šest lidí, kteří se nadýchali kouře, pět z nich odvezli do nemocnice, jednoho ošetřili na místě, řekl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.
„Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů a policie. Škodu jsme stanovili na sedm milionů korun. Hodnota uchráněného majetku se pohybuje okolo deseti milionů korun,“ řekl mluvčí hasičů. Dodal, že požárem a kouřem zasažená část domu je zatím neobyvatelná. Pro obyvatele těchto bytů zástupci města podle mluvčího hasičů hledají náhradní ubytování.