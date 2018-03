Při první volbě prezidenta nahlásil Zemanův tým policii. 'Neváhal kupovat si sympatizanty‘ říká herec Hanák

Během první přímé prezidentské volby v roce 2013 dostal herec Tomáš Hanák honorovanou nabídku od týmu Miloše Zemana, aby byl v závěrečné televizní debatě v táboře sympatizantů. „V SMS, kterou jsem nahlásil na policii v Berouně, mi psali, že chápou, že by to pro mě mohlo být kompromitující. Ale že mi nabízejí refundaci zcela dle mých představ,“ vzpomíná v pořadu Osobnost Plus u moderátorky Barbory Tachecí herec Tomáš Hanák.

Praha 18:05 17. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít