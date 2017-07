Při záchraně tonoucího dbejte na vlastní bezpečnost, opatrní buďte i při skocích do vody

„Některé větší děti od pěti let jsou tu někdy nehlídané, protože si rodiče myslí, že je tu plavčík. Ale nestává se to hodně často,“ popisuje Marcela Brožová, vedoucí bazénů na pražském koupališti Pražačka, kde pracuje přes dvacet let. Za tu dobu se tu prý nestal žádný vážnější úraz ani se tu nikdo neutopil, přesto se někteří návštěvníci zrovna vzorně nechovají.

„Letos jsme poprvé zavedli zákaz kouření, takže to je spíš neinformovanost. Po upozornění většinou všichni pochopí a odejdou do prostoru, kde kouřit můžou. Potom je tady porušování zákazu skákání a konzumace jídla a pití u bazénu,“ říká Marcela Brožová. Lidé by se podle ní u vody měli vyvarovat přílišné konzumace alkoholu.

Pozor by si návštěvníci koupaliště měli dát také při skocích do vody. „Ten kdo není trénovaný, by neměl dělat žádné frajeřinky, v žádném případě nelézt do nějakých větších výšek. Tři metry ještě jdou,“ pokračuje trenérka a bývalá závodní skokanka Lucie Jeřábek Absolonová.

Na královéhradeckém koupališti Flošna začala nová sezóna | Foto: ČTK

Pokud se člověk snaží pomoci tonoucímu, měl by být opatrný. „V hluboké, nepřehledné či divoké vodě je důležitější víc než kdy jindy dbát především na vlastní bezpečnost. Nejdostupnějším a nejpraktičtějším krokem by měl být pokus o podání, hození jakéhokoliv plovoucího předmětu - záchranné vesty, plovacího kruhu nebo alespoň nafukovací hračky či PET lahve, případně použít loďku, plovák nebo lano. V žádném případě by se člověk bez řádného výcviku nikdy neměl pokoušet zachraňovat tonoucího přímo kontaktem s vodou,“ upozorňuje Jana Poštová ze Záchranné služby hlavního města Prahy.

Nejvíce případů utonutí bylo loni podle Českého statistického úřadu ve Středočeském kraji, nejméně na Liberecku.