Při požáru ve Hřensku regulovala dopravu a připravovala jídlo. ‚Každý byl důležitý,‘ říká hasička

Jednou z největších událostí letošního léta byl ničivý požár v národním parku České Švýcarsko. Od prvního dne, kdy začalo v Malinovém dole u Hřenska na Děčínsku hořet, byla na hasičské stanici ve Hřensku i paní Marcela. S kolegy se starala, aby měly stovky zasahujících lidí jídlo a pití. Domů se nepodívala skoro měsíc. Příběhy roku 2022 Hřensko 20:30 28. prosince 2022

„Je tady strašněj chaos a dneska se to navýšilo o dalších 150 lidí,“ říkala Marcela Laskošová 2. srpna na hasičárně ve Hřensku. Všude byl kouř a popel a osádka hasičárny si sahala na dno svých fyzických sil. „Už cucám pastilky,“ říkala slabým hlasem.

Teď už má Marcela hlas v pořádku, to, co zažila během požáru, ale v hlavě zůstává pořád. „To byly tak emotivní zážitky. Když se s holkama vidíme, tak se o tom bavíme pořád. Nehledě na to, že když přijdeme v pátek na kroužek, tak hasičárna pořád smrdí kouřem,“ popisuje.

Byla mezi prvními zasahujícími při požáru v Hřensku, regulovala tam dopravu. „Najížděla tam auta, bylo jich asi 15, v nich 60 lidí a oheň je tam začínal uzavírat. Já už je nepouštěla a štáb se nevyjadřoval,“ vzpomíná na 24. července, kdy začalo v parku hořet.

Během pár hodin bylo jasné, že se nejedná o malý požár, který zvládnou místní jednotky hasičů, a bude potřeba povolat posily. „Tam si všichni hrábli na dno, někdo byl na proudu a přímo hasil oheň, někdo byl u vody a čerpal jí do cisteren. Každý byl důležitý. Někdo se staral o jídlo a rozvážel ho. To jsme byli my.“

„Nebyl přehled o tom, kdo kde je. První čtyři dny se jídlo vůbec nijak neorganizovalo a chlapům se dávalo to, co lidé přivezli.“ Do přivážení potravin zasahujícím hasičům se v prvních dnech zapojila i její dcera Michaela. O mámu se bála a chtěla jí alespoň na chvíli vidět. Zvládla nakupovat a rozvážet jídlo i s dvouměsíčním synem na zadních sedadlech.

„Měla jsem to vypočítané. Doma jsem nakojila, jela rychle nakoupit, rozvezla a bylo hotovo.“

Na hasičárně ve Hřensku se ke snídaním ohřívalo asi 60 kilo párků. „Moraváci z Ostravy nám říkali Hřenský Kaufland. Pak už všichni jezdili na snídani k nám, takže se nám tam denně otočilo asi 1000 až 1200 chlapů,“ popisuje Marcela.

Marcela Laskošová podle svých slov něco podobného, co prožila během letního požáru v národním parku České Švýcarsko, v životě nezažila. Zkušenost, kterou si ona i její kolegové z celého zážitku odnesli, je ale rozhodně posílila. „Už víme, jak na to,“ říká.