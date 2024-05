Přibližujeme se, oznamovali politici. Vznik registru, který má chránit děti před devianty, se ale opět zadrhl

Vznik registru, který má ochránit děti před sexuálními násilníky, se už podruhé zadrhl. Původně měl fungovat už od začátku letošního roku, teď je ale v ohrožení i další termín – 1. leden 2025.

Ministerstvo spravedlnosti přitom loni v říjnu prohlásilo, že se dohodlo na jeho detailech a že už pracuje na konkrétním návrhu.

O registru mluví politici už od roku 2022 v reakci na otřesný případ devianta z Liberce, který znásilnil sedm dětí na dětských akcích, jež pořádal, i přestože byl v minulosti dvakrát odsouzen za znásilnění nezletilých.

Radiožurnál navíc upozornil na mezery v zákonech, které dovolují, aby se k dětem dostávali i trestaní devianti. Praha 5:00 23. května 2024

„Přibližujeme se vzniku registru sexuálních násilníků,“ prohlásili loni 9. října zástupci ministerstva spravedlnosti. Po jednání s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a lidmi z dalších ministerstev tehdy oznamovali, že se po dlouhých měsících rozporů dohodli na tom, jak konkrétně by měl registr vypadat.

„Zástupci ministerstva spravedlnosti představili velmi konkrétní opatření, která jednak reagují na nedávné případy, ale jednoznačně chrání děti před takto nebezpečnými osobami,“ řekl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

„Pokud někdo spáchá sexuální trestný čin na dítěti, tak je potřeba snížit riziko, aby takovou trestnou činnost na dětech opakoval. Věřím, že opatřeními, která ministerstvo spravedlnosti připravuje, tomu zabráníme. Na paragrafovém znění již kolegové z legislativy pracují,“ doplnil tehdy další náměstek Antonín Stanislav.

V praxi to má vypadat tak, že pachatelé odsouzení za znásilnění nebo zneužívání dětí by se dostali do zvláštního neveřejného registru a kdo by byl na seznamu, nesměl by s dětmi pracovat.

A naopak zájemci o práci s dětmi by museli prokazovat, že v registru nejsou. K tomu by sloužil speciální výpis nazvaný Dětský certifikát.

Po říjnovém jednání politici mluvili o tom, že registr se spustí nejpozději 1. ledna 2025. Předsedkyně sněmovního Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá z hnutí ANO, která se vzniku registru od počátku věnuje, dokonce odhadovala, že by mohl začít platit už ke konci letošního roku. Teď to ale podle ní vypadá, že se nestihne ani lednový termín.

„Zástupci ministerstva spravedlnosti nám oznámili, že ten návrh paragrafového znění bude připravený až během září, ačkoli měl být připravený během března nebo začátkem dubna. Což je zásadní problém, protože jsme počítali s účinností od 1. 1. 2025. A to nebude, protože to není možné stihnout,“ řekla.

Stále není jasno

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ani na opakovaný dotaz Radiožurnálu, jestli se tedy lednový termín stihne, neodpověděl. Místo toho uvedl, že o detailech fungování registru pořád není jasno.

„Stále není na politické úrovni dořešena otázka, jak principiálně bude nová právní úprava pojata. To bude předmětem dalšího jednání. Zpracování paragrafového návrhu si pak vyžádá určitý čas,“ napsal.

Zároveň ale ujistil, že pro ministerstvo je vytvoření registru důležité. „Že je podobné opatření potřeba, o tom není pochyb, pro ministerstvo spravedlnosti je ale důležité, aby předložená právní úprava byla v souladu s ústavním pořádkem,“ sdělil.

„Řešení musí být funkční, obhajitelné a přiměřené, a to i ve světle obecných právních zásad,“ dodal.

Podle zjištění Radiožurnálu je problém v detailech. Sněmovní podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí prosazuje, aby v registru byli i pachatelé odsouzení za vybrané zločiny v minulosti, tedy před spuštěním registru.

A aby se do něj dostávali automaticky. „Na tom jsme se na jednání loni v říjnu dohodli a všichni s tím souhlasili,“ řekla Malá.

Ministerstvo spravedlnosti ale nyní říká, že ve hře je stále i druhá možnost: aby se do registru zapisovali jen nově odsouzení a o zápisu každého z nich by rozhodoval soud. K této variantě se dokonce přiklání. „Ministerstvo spravedlnosti obecně v trestněprávní oblasti vždy preferuje právní úpravu založenou na individuálním přístupu,“ řekl mluvčí resortu Řepka.

Zrušená schůzka

Právě ve středu měl o registru jednat ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS s Taťánou Malou a dalšími poslankyněmi. „Jednání ale zrušil, důvod nevysvětlil a náhradní termín nedal,“ řekla předsedkyně podvýboru Malá z hnutí ANO.

Mluvčí ministerstva Řepka zrušení schůzky potvrdil s tím, že mělo jít o „neformální jednání s kolegyněmi napříč politickým spektrem“. „Ne všechny se mohly zúčastnit,“ vysvětlil důvody zrušení jednání. Ministr již podle Řepky svolal novou schůzku, ale tentokrát bez poslankyně Malé. „Ministr svolal koaliční formát, kde bude tématem mimo jiné i Dětský certifikát,“ sdělil Řepka.

Politici mluví o potřebě lépe chránit děti před sexuálními násilníky už dva roky. Začalo to v dubnu 2022, když policie dopadla tehdy dvaatřicetiletého Jana R. z Liberce, jenž znásilnil sedm dětí, dvěma z nich ještě nebylo ani pět let. K nezletilým se dostával tak, že založil dětský spolek, pořádal různé dětské akce a tábory. A to přesto že byl v minulosti dvakrát odsouzen za znásilnění dětí.

Mezery v zákonech

Radiožurnál už tehdy upozornil na to, že podobných případů je mnohem víc. Každý rok policie eviduje přes třicet případů, kdy dítě zneužije někdo, kdo se mu měl věnovat na táborech, kroužcích nebo ve sportovních oddílech.

Radiožurnál navíc v červnu 2022 odhalil tři mezery v zákonech, které umožňují, aby s dětmi mohli pracovat i odsouzení devianti. Jednou z mezer je to, že soud může násilníkům zakázat pracovat s dětmi jen v případě, že už s nimi pracují. A zákaz může být nanejvýš na deset let. Dětský spolek si navíc může založit i trestaný pedofil, bezúhonnost nikdo nežádá.

Ačkoli na to Radiožurnál upozorňoval v několika reportážích, zástupci ministerstva spravedlnosti dál trvali na tom, že zákony jsou dostatečné a třeba doživotní zákazy práce s dětmi odmítali. Radiožurnál přitom poukázal i na to, že 11 států Evropské unie trvalé zákazy ve své legislativě umožňuje

Do hry tehdy vstoupilo Policejní prezidium s tím, že chce navrhnout zákon, který by naopak povoloval práci s dětmi jen těm, kteří by nebyli trestaní za jejich zneužívání. A ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že je ochotné o tom s Policejním prezidiem jednat.

S návrhem na založení registru delikventů a dětského certifikátu mezitím přišli i poslanci z podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Od konce roku 2022 začala složitá jednání, jak by měl registr fungovat.

Původně měl být jeho návrh hotový do poloviny roku 2023 tak, aby od 1. ledna 2024 mohl platit. Jednání se ale zadrhla právě na tom samém, na co naráží i nyní: zda do registru zapisovat odsouzené delikventy automaticky, nebo až po rozhodnutí soudů, a jestli v něm mohou být jen ti odsouzení nově, nebo i pachatelé trestaní v minulosti.

V říjnu 2023 ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se dohodlo a nový termín 1. leden 2025 vypadal nadějně. Jenže ten je teď opět v ohrožení. A zatímco Jana R. poslal soud už před rokem do vězení na třináct let, registr je v nedohlednu.