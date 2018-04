Do příbramského babyboxu někdo odložil novorozenou holčičku. Celkově je 167. dítětem

Do babyboxu v Příbrami v úterý večer někdo odložil novorozenou holčičku. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Za letošní rok je dívka pátým dítětem nalezeným v některém z babyboxů v Česku. Celkově již bylo v babyboxech od roku 2005, kdy byla zprovozněna první schránka, nalezeno 167 dětí. Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Příbram 22:02 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babybox (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Holčičku zabalenou v zavinovačce s růžovou čepičkou na hlavě někdo vložil do babyboxu v příbramské nemocnici krátce před 20.30.

„Sestra a ošetřující lékařka mi řekly, že se jedná na první pohled o zdravou holčičku, dnes narozenou, s pupečníkem ošetřeným kouskem fáče," popsal děťátko Hess. Holčičku by chtěl nechat pojmenovat Nela. Je to čtvrté dítě odložené do příbramského babyboxu.

Babyboxů je v České republice 73. První byl instalován v roce 2005 v pražském Hloubětíně a v roce 2006 se v něm objevilo první dítě, holčička Soňa. Mezi dětmi, které se od té doby v babyboxech ocitly, je 95 dívek a 72 chlapců.

Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení.

Schránky jsou rovněž umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.