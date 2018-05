Na zimním stadionu v Příbrami unikl čpavek, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Armáda chce nakoupit bojová vozidla za víc než 50 miliard. Kvůli zakázce si najme externí advokáty

Ministerstvo obrany chce do dvou let vypsat obří zakázku za 50 miliard korun na nová obrněná vozidla. Před středečním jednáním vlády to řekla šéfka resortu v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO.