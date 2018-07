Příbramská nemocnice koupila 150 lístků na Alphaville. Od firmy spojené s vedením

Příbramská nemocnice si objednala 152 lístků na říjnový koncert skupiny Alphaville. Vstupenky jí zajišťuje agentura SNT production, ve které se angažuje místní zastupitel Petr Větrovský z ČSSD. Ten současně sedí i ve vedení nemocnice. Střet zájmů šéf nemocnice Svatopluk Holobrada (ČSSD) odmítá, podle něho jde o benefit pro zaměstnance. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) serveru iROZHLAS.cz uvedla, že nechá celou věc prověřit. Původní zpráva Příbram 11:20 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nechá prověřit nákup lístků příbramskou nemocnicí | Foto: DAN MATERNA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Vstupenky na koncert jsou určeny zaměstnancům příbramské nemocnice a po dohodě s odboráři budou využity jako jeden z jejich benefitů. Na obdobném principu máme již dlouhodobě zakoupeno i několik ročních předplatných do příbramského divadla, které je hojně využíváno,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz ředitel Oblastní nemocnice v Příbrami a bývalý starosta Dobříše Svatopluk Holobrada z ČSSD.

Vstupenky na koncert německé skupiny Alphaville za celkem 120 tisíc korun nemocnice objednala v březnu, jak vyplývá z registru smluv. Petr Větrovský (ČSSD), který se prezentuje jako promotér hvězd, se do vedení nemocnice dostal na konci loňska. V minulosti působil i ve vedení fotbalového klubu v Příbrami, v jehož čele stojí podnikatel Jaroslav Starka.

Jednání se Stallonem

Agenturu SNT production vlastní jeho partnerka Jitka Doubravová, on sám prý ale pomáhá komunikovat s umělci. „Za firmu občas jednám, zejména co se týče jednání s hvězdami. Jednal jsem třeba teď se Sylvestrem Stallonem. To občas pro tu firmu udělám, že umělce dojednávám,“ popsal Větrovský s tím, že na realizaci akcí se jinak nepodílí.

O lístcích pro příbramskou nemocnici podle svých slov nevěděl. „Tato zakázka nebyla na programu jednání představenstva. Tím, že jsem to neschvaloval, se ve střetu zájmů necítím. Pro Příbram je mimořádná událost, že sem tahle legendární kapela přijede. Tak se asi využilo nabídky a koupily se lístky,“ pokračoval Větrovský.

Jiná situace by podle Větrovského nastala, kdyby se nabídka dostala na stůl vedení nemocnice. „Pokud by to přišlo na představenstvo, tak bych buď odešel, nebo bych nehlasoval, protože bych to za střet zájmů považoval. Asi bych nechtěl, aby se to další rok dělo (znovu). Lidé by mohli začít říkat, že je to nějakým pravidlem,“ doplnil.

Lístky od ředitele

Vstupenky na říjnový koncert zajistil sám ředitel nemocnice Holobrada: „O objednávce jsem rozhodl já, bez spolurozhodování kohokoliv dalšího.“ Pracovníkům nemocnice, která podle něho patří mezi nemocnice s nejlepším hospodařením, chtěl podle svých slov zajistit další zaměstnanecký benefit.

„Já rozhodně pověřím pana radního Roberta Bezděka, který má v gesci oblast zdravotnictví, aby se o situaci nákupu lístků blíže informoval a vyhodnotil, zda šlo o něco, co si vyžaduje hlubší kontrolu.“ Jaroslava Pokorná Jermanová (středočeská hejtmanka z ANO)

„Nabídka obdobných kulturních akcí, která by oslovila většinu zaměstnanců, je v Příbrami velmi omezená. Stejně jako v případě pohybových aktivit či jiných kulturních akcí, nám jde o konkrétní nabídky, a nikoliv o jejího poskytovatele,“ doplnil Holobrada.

Redakce se na celou záležitost zeptala také vedení Středočeského kraje, který příbramskou nemocnici zřizuje. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) serveru iROZHLAS.cz uvedla, že nechá celou věc prověřit: „Já rozhodně pověřím pana radního Roberta Bezděka, který má v gesci oblast zdravotnictví, aby se o situaci nákupu lístků blíže informoval a vyhodnotil, zda šlo o něco, co si vyžaduje hlubší kontrolu.“

Dotace na koncerty

Majitelka agentury SNT production Doubravová prý lístky na Alphaville příbramské nemocnici, podobně jako dalším společnostem v regionu, sama nabídla. „Když začínáme nějakou akci, obešlu různé firmy, volám jim. Z Příbrami to byly Kovohutě, Ravak a další velké firmy,“ popsala.

Před dvěma lety agentura zajistila lístky i pro přilehlou Dobříš, tehdy šlo o VIP vstupenky na koncert Lucie Bílé za celkem 100 tisíc korun. „Město podpořilo konání koncertu společně se Správou zámku Dobříš nákupem vstupenek – polovina z nich byla předána správě zámku, druhá polovina byla nabídnuta zastupitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných městem,“ vysvětlil starosta Stanislav Vacek (STAN).

Od Dobříše SNT production, která pod značkou VDN promo spolupracuje třeba s Karlem Gottem nebo Martou Kubišovou, získala letos také příspěvek na květnový koncert Petera Nagyho ve výši 120 tisíc korun.

Podle starosty Vacka město vystupovalo jako spolupořadatel, peníze tak měla agentura vydělené přímo v rozpočtu. „O výhodě a míře podpory pořádání kulturních akcí městem můžeme diskutovat, ale kultura rozhodně není „výdělečný podnik“,“ doplnil.

Jermanová: Peníze schvalujeme v dobré víře

Podle Doubravové jsou dotace ze státních peněz při pořádání koncertů na malých městech klíčové. „V menších městech je to určitě důležité, protože je tam málo obyvatel a náklady nejde zaplatit. Chceme do menších měst dostávat velká jména, a kdybychom se spolehli jenom na to, že to lidi zaplatí, tak to bude hodně těžké, ne-li skoro nereálné, proto vždy oficiálně žádám o příspěvek,“ doplnila.

Statisícové dotace v minulosti Doubravová pro agenturu SNT production či pro svou další společnost Zet Z production získala i od Prahy nebo Středočeského kraje. Ten v polovině července čelil kritice, že z fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof vyplatil dotaci na koncert Dalibora Jandy, který se konal v Praze.

Hejtmanka Pokorná Jermanová příspěvky z krajské kasy na kulturní akce brání: „Bylo to tak za všech hejtmanů v celé osmnáctileté historii kraje. Někdy je tato podpora symbolická, pro někoho je však zcela zásadní.“

Rada kraje podle ní dotace schvaluje v dobré víře, že nebudou zneužity. „Menší města a obce mají také nižší kupní sílu než Praha. Proto nám přijde důležité motivovat a podporovat konání kulturních, sportovních a společenských akcí v kraji,“ doplnila.