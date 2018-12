Policisté vyslýchají muže, který v pátek držel rukojmí v příbramské bance. Odpoledne ho chtějí obvinit

Vyšetřovatelé chtějí muže stíhat vazebně. Pokud se jeho vina prokáže, za trestný čin braní rukojmí mu hrozí až 12 let vězení. Policisté zásahové jednotky a z Útvaru rychlého nasazení ho zadrželi v pátek po páté hodině odpolední. Všech 9 rukojmí vyvázlo bez zranění. Současné úkony popsal Radiožurnálu policejní mluvčí Pavel Truxa. Příbram 10:33 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté během zásahu kvůli přepadení banky v Příbrami | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Přesný motiv muže policie zatím neupřesnila. Policejní mluvčí Monika Schindlová dříve uvedla, že muž na sebe chtěl upozornit, vyjednávat a podat oznámení prostřednictvím médií.

Trest 5 až 12 let

Banku si osmadvacetiletý muž údajně vybral náhodně. Při vstupu do pobočky podle kriminalistů jednou vystřelil do stropu. V minulosti se už dopustil drobné trestné činnosti.

„V odpoledních hodinách po provedení výslechu bude zahájeno trestní stíhání a to pro zločin braní rukojmí, kdy pachateli hrozí trest odnětí svobody 5 až 12 let. Budeme dávat návrh na vzetí muže do vazby,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Truxa Radiožurnálu.

V příbramské budově Unicredit Bank na centrálním náměstí držel muž devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů, jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky.

Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA). Muže, který měl u sebe funkční krátkou střelnou zbraň, zadrželi. Rukojmí jsou v pořádku, nikdo nebyl zraněn.