‚Když budete dělat problémy, střelím vás do kolene.‘ Nové informace o přepadení banky v Příbrami

Příbram 11:42 15. ledna 2019

Vstoupil do banky, z batohu vyndal revolver Holek 820 ráže 38, vystřelil do stropu a křičel: „Tohle je bankovní přepadení!“ Takto popisují první okamžiky přepadení banky v Příbrami rukojmí, které tam na konci loňského roku držel osmadvacetiletý Matouš V. Detaily dramatické události, ani útočníkův motiv dosud nebyly známy, jsou ale patrné z usnesení Okresního soudu v Příbrami, který ho poslal do vazby. Server iROZHLAS.cz dokument získal.

Útočník po hrozivém úvodu sedmi přítomným klientům a dvěma zaměstnancům banky přikázal následující: „Pojďte ke mně, nepoužívejte telefon, lehněte si na břicho na zem obličejem k zemi a dejte si ruce za hlavu.“ Vzápětí přidal výhrůžku: „Poslouchejte mne, nebraňte se a nedělejte žádné blbosti, nechci vás zabít, když budete dělat problémy, střelím vás do kolene.“

‚Střelí je do hlavy‘

Následně se zeptal, kdo je zaměstnancem banky. Přikázal mu, aby zamkl vstupní dveře a přinesl mu vodu. „Chodil mezi rukojmími se zbraní a říkal, ať se nehýbou, jinak je střelí do hlavy, následně uvedl, že je střelí v případě problémů jen do lýtka,“ popisuje vazební usnesení.

Objasňuje také dosud nejasné motivy přepadení. Při výslechu útočník policii přiznal, že ji chtěl nejdříve vykrást. Týden před útokem dal výpověď v práci a plánoval, že za ukradené peníze zmizí „za moře“. Tento plán ale podle svých slov na poslední chvíli zavrhl.

Útokem se tak nakonec podle svých slov chtěl Matouš V. domoci toho, aby mohl „veřejně a prostřednictvím médií podat trestní oznámení, aby se vyhnul pronásledování sta tisícové skupiny lidí, která na něj v tu dobu útočila.“

Skupina ho chce prý pro zábavu zlikvidovat, její členové mu slíbili, že ho zabijí. Od jednoho z rukojmích si vyžádal telefon, z něhož zavolal na linku 158, podle jedné z výpovědí operátorovi řekl, že vykrádá banku, chce podat trestní oznámení a chce, aby dorazila policie a televize.

Náměstí v Příbrami, kde došlo k ozbrojenému přepadení banky | Foto: Vojtěch Šrámek | Zdroj: Český rozhlas

‚Aplikují mi drogy‘

„Až dorazí, tak propustí ženy, což je polovina rukojmích, kterých je celkem devět, má u sebe legálně drženou střelnou zbraň, ale nikomu nechce ublížit, vystřelil jenom do zdi, řekl rukojmím, že když budou dělat problémy, že je postřelí, je pod vlivem neznámých návykových látek, chce podat trestní oznámení na skupinu lidí, která ubližuje nevinným lidem, ve které jsou policisté, lékaři a právníci, která mu aplikuje návykovou látku bez jeho souhlasu a dle svých slov je pod vlivem této návykové látky,“ popisuje usnesení informace z výpovědí rukojmích.

Ti se také shodli, že útočník se choval emotivně, působil jako psychicky narušený, ale nebyl z něj cítit alkohol, ani nevypadal, že by byl pod vlivem drog. Matouše V. nakonec po necelých třech hodinách zpacifikovala zásahová jednotka, nikoho z lidí uvnitř banky nezranil.

Policisté později uvnitř banky objevili ručně psané poznámky, v nichž měl Matouš V. připravené prohlášení, které zřejmě chtěl přečíst před televizními kamerami. Podle něj se skupina, která ho podle něj pronásleduje, zabývá distribucí drog a jejími členy, jsou „lékaři, lékárníci, právníci, úředníci, policisté, politici, zedníci, opraváři, automechanici, prodavači, i celebrity jako moderátoři, sportovci, zpěváci.“

Vystřelil nad policisty

Kriminalisté také v bance našli stopy po dvou výstřelech. Doteď bylo známo, že útočník vystřelil do stropu, u výslechu ale sám přiznal, že vystřelil také „nad policisty“, kteří se snažili dostat do banky.

Osmadvacetiletý muž, který v pátek přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí. | Foto: Vojtěch Šrámek | Zdroj: Český rozhlas

Policie však zajistila i další důkazy. „Na místě činu jsou zřejmá poškození věcí a věci ukazující na způsob jednání obviněného jako lepicí pásky a nůžky, pouzdro na zbraň, krabička nábojů, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a revolver Holek 38 special, kdy z oznámení o nabytí zbraně a také z žádosti obviněného o povolení je evidentní, že se v tomto případě jedná o střelnou zbraň ve vlastnictví obviněného,“ konstatuje usnesení.

Podle soudu Matouš V. v srpnu 2017 úspěšně prošel lékařským testem kvůli pořízení zbraně, muž poté zbrojní průkaz skutečně získal. Soud z toho dovozuje, že při přepadení byl příčetný. „Byla mu legálně svěřena zbraň, k jejímuž držení musel být zdravotně způsobilý, tedy i psychicky zdravý. Obviněný se nikdy neléčil u psychiatra,“ konstatoval soud.

Následně však připustil, že o příčetnosti útočníka mohou vzhledem „k nepochopitelně agresivnímu jednání“ panovat pochybnosti. O tom, zda byl, či nebyl příčetný, však bude muset rozhodnout znalec.

Bydlel v autě

Matouš V. u výpovědi uvedl, že nemá žádné stálé bydliště, bydlí ve svém vozidle, je svobodný, nezaměstnaný, není evidován na úřadu práce, je nemajetný, je bezdětný a s rodinou se nestýká.

Mladá fronta Dnes napsala, že muž se choval agresivně, před čtyřmi měsíci napadl svého otce. Tuto informaci obviněný sám policii potvrdil. „Otec po něm požadoval, aby si našel nějakou práci. Obviněný na to reagoval tak, že jej fyzicky napadl a to údery pěstí do obličeje,“ uvádí soud. Výpověď podle něj potvrzují i údaje policie, která skutečně napadení řešila.

Napadení u výslechu popsal také jeho otec. Syn se podle něj odstěhoval na neznámé místo a s rodinou se nestýká. Matka útočníka kriminalistům popsala, že se s ním neviděla šest let, oba rodiče pak potvrdili, že se Matouš V. nikdy neléčil na psychiatrii.

Policie muže obvinila z braní rukojmí a soud ho poslal do vazby kvůli obavám, že se bude skrývat, a že by mohl pokračovat v trestné činnosti. Hrozí mu totiž 5 let až 12 let za mřížemi.