Případů narušení potrubí neubývá. ‚Týká se to velkých firem i kutilů zahradníků,‘ říká mluvčí Gasnet

V Česku stále neubývá případů, kdy stavbaři naruší plynové potrubí. Největší správce plynové infrastruktury, společnost Gasnet, jich za první polovinu letošního roku zaznamenala přes dvě stě, stejně jako ve stejném období loni. Týká se to i malých staveb, třeba při opravách plotů v zahrádkářských koloniích. Na kontrolu potrubí se redakce Českého rozhlasu Střední Čechy zajela podívat do Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 7:03 22. července 2025

Na místě se technik Gasnet Martin Hrubý pokouší otevřít hlavní uzávěr plynu – žlutou krabici. „Je tady plynoměr a umělá hmota, což znamená, že řád (potrubí) je z umělé hmoty. Také je tam signalizační vodič, na který se budu právě napojovat,“ popisuje redakci svou práci.

Poslechněte si reportáž o narušení plynového potrubí stavaři ze Středních Čech

„Vodič je součástí plynovodu a bez toho by nešla umělá hmota vytyčit. To znamená, pustí jim tam do vysílače proud a přijímačem ho budu chytat v trase,“ vysvětluje Hrubý a k práci se bere hledačku s displejem, která mu identifikuje místo na potrubí. Žlutou barvou pak vyznačuje, kudy potrubí vede.

‚I kutilové zahradníci'

„Letos v prvním pololetí jsme zaznamenali už 209 případů narušení plynárenských zařízení. V loňském roce jsme za stejné období zaznamenali 224 případů, to znamená, že ten trend neklesá. My jsme opět letos překonali číslo 200 případů,“ říká Tomáš Pernis, regionální tiskový mluvčí Gasnet o počtech případů, kdy dojde k poškození potrubí v důsledku stavařských a výkopových prací.

Podle Pernise se to stává velkým firmám i drobným stavařům. „Zaznamenali jsme i případy menších kutilů zahradníků, kteří při práci na zahradě nebo při stavbě garáže překopli plynovodní potrubí.“

Gasnet zaznamenal předloni 444 případů, loni 513. Na starosti má celou republiku bez Prahy a jižních Čech. Distributor vymáhá celou případnou škodu po viníkovi, ta může být ve výši i několika milionů korun. Na jihu Čech je správcem rozvodů Gas Distribution. Jeho mluvčí Lubomír Budný říká, že oni mají za celý rok mezi 20 a 30 případy.

„V poslední době ale sledujeme jiný trend. Zvyšuje se rizikovost těchto událostí. Typickým příkladem jsou stavební zásahy při sanacích, jako je odvlhčování základů domů, kdy dochází k nechtěnému provrtání plynovodních přípojek pod hlavním uzávěrem plynu,“ říká Budný.

Firma Pražská plynárenská distribuce má na území Prahy podle mluvčího Jana Srba každý rok tak 70 poškozených plynovodů, jen letos už jich bylo 44 a pokaždé platí, že distributoři plynovod zájemcům vyznačí bezplatně.

„Ještě před zahájením prací musíme mít zjištěné a vyznačené všechny inženýrské sítě, s ohledem na to musíme mít také zpracované plány, jak s těmito sítěmi budeme nakládat, například jestli a jak je přeložíme,“ popisuje za stavebníky Ondřej Šuch ze Skansky.

Hasiči nedávno zasahovali u úniku plynu v Nelahozevsi na Mělnicku. Potrubí poškodili dělníci ve škole kvůli nepřesné dokumentaci. Obecně pro všechny případy pak platí, že policie může viníka stíhat třeba i za obecné ohrožení.