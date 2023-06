Prigožin měl podporu obyvatel. Dokazuje to vítání od lidí v Rostově na Donu, řekl Mitrofanov

Co vlastně znamenala zhruba dvoudenní vojenská vzpoura Wagnerovy armády v čele s Jevgenijem Prigožinem, je podle komentátora Alexandra Mitrofanova otázka. „Ale ani v Rusku nikdo neví, co se děje – možná kromě pár lidí kolem Vladimira Putina a samotného Prigožina a jeho spolupracovníků. Jiná věc je, co to může následně vyvolat,“ říká v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 15:16 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Mitrofanov, novinář, znalec Ruska a komentátor Českého rozhlasu Plus | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„To, jak byl Prigožin a jeho lidé v Rostově na Donu vítáni, ukázalo, že není pravda, co posléze říkala státní ruská propaganda, a to, že Prigožin neměl žádnou podporu obyvatelstva. Měl. A pracoval na tom už dřív.“

„Nejde přitom jen o samotného Prigožina – ten patrně zmizí, respektive nevíme, co s ním bude. Ale jde o to, že je připravena půda, aby se ukázal jiný populista, který bude pracovat na své image tak, že všichni kolem jsou zkorumpovaní – až na Putina, ten je výjimkou – a on přijde a korupci zničí,“ uvažuje komentátor.

„Prigožin pokročil dost daleko, ale pak z důvodů, o kterých nic nevíme, couvnul. Nicméně je připravena půda, a to i směrem k mínění obyvatelstva.“

„Druhá věc je, nakolik to ovlivní něco, čemu Churchill říkal ,buldoci pod kobercem‘. To znamená, že bezpochyby nahoře v ruském vedení probíhají procesy, do kterých ale nikdo moc nevidí. Jen vidíme dynamiku, něco se hýbe, ale kdo proti komu, to možná uvidíme v blízké době. Momentálně k tomu víc říct nemohu.“

Mnoho toho jsou dezinformace

Mitrofanov zdůrazňuje, že mocní v Rusku žijí v mimořádně informačně uzavřeném prostředí. Když se náhodou dostanou nějaké věci „ven“, nikdy nemáte jistotu, že to nejsou záměrně vypuštěné dezinformace.

„Proto, aby se ovlivnila ta či ona skupina buď mocenských činitelů, ruského obyvatelstva, anebo dokonce lidí na Západě.“

V této souvislosti je jistě zajímavý i samotný Putin: nejdříve označil vzbouřence za vlastizrádce, kteří bodli Rusku kudlu do zad, v neděli večer se ale Kreml vyjadřoval, že se vlastně nic moc nestalo a Prigožina nikdo stíhat nebude.

Podle komentátora už Rusové dostávají úplně jiné informace.

„Od neděle jede ve státní propagandě nový narativ: Putinova moudrost je nad jejich chápání, protože dokázal zabránit krveprolití ruské krve, jak říkal i Prigožin. A že je to velmi moudrý vůdce, a protože je pod jeho úroveň ,obcovat‘ s nějakým Prigožinem, raději povolal Alexandra Lukašenka. Ten se s ním domluvil a dopadlo to smírem, který vyřešil velký vůdce. Nebyly žádné oběti a neproběhla ani občanská válka,“ popisuje.

To, že se wagnerovci zastavili zhruba 200 kilometrů od Moskvy, Mitrofanov vysvětluje opět jen vlastní hypotézou.

„Přikláním se spíš k tomu, a to při zoufalém nedostatku informací, že vojáci prostě nedostali rozkaz. Takže Prigožin šel až na určitou mez, kde patrně už byli ruští vojáci, kteří si to s ním byli schopni rozdat.“

„Také tam asi začala jednání a Prigožin, což je hypotéza, kterou jsem si dovolil vyslovit, hrál pouze o svůj život. A to po celou dobu, protože to naznačují některá jeho vyjádření a ve svém posledním prohlášení to už řekl naprosto otevřeně – teď už asi půl druhého dne mlčí. Řekl, že wagnerovci měli být zničeni, rozptýleni – a jejich šéf Prigožin by asi také byl někde ,rozptýlen‘.“

„Takže hrál o svůj život a zatím je úspěšný, i když nevíme, jestli žije ani kde teď je,“ domnívá se komentátor.

Co se teď Putinovi honí hlavou, ví podle Mitrofanova jen on sám. „Strašit ho může pouze to, kdyby vzniklo skutečné spiknutí v řadách regulérní armády nebo tajných služeb. To by pro něj bylo opravdu velké nebezpečí,“ dodává s tím, že i to je možné, protože v Rusku je představitelné úplně všechno.

