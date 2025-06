Přihlásili se zájemci o jindřichohradeckou úzkokolejku. Nejnižší cena má být 78 milionů korun

O koupi majetku jindřichohradecké úzkokolejky se přihlásili zájemci. Jejich počet insolvenční správce David Jánošík nespecifikoval. Lhůta pro přihlášení zájemců končila ve středu v poledne. Nejpozději do pátku musí podat konkrétní nabídku, za kolik by majetek koupili. Nejnižší cena je přitom 78 milionů korun, řekl Jánošík. Jindřichohradecká úzkokolejka je několik měsíců v konkurzu. Jindřichův Hradec 15:16 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít JHMD, vlaky Jindřichohradeckých místních drah | Foto: Petr Lundák | Zdroj: Profimedia

„Uvidíme, zda nějaké cenové nabídky přijdou a jaké budou. Na základě toho se bude věřitelský výbor rozhodovat o dalším postupu,“ řekl Jánošík. Jde o druhé kolo výběrového řízení. Do prvního, kdy byla minimální částka 100 milionů korun, se nikdo nepřihlásil.

6:43 Cesta k úspěšné stavbě vysokorychlostních tratí? Co největší konkurence stavebních firem, myslí si Kupka Číst článek

Při konkurzu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek rozdělí mezi jeho věřitele. Pokud by se majetek neprodal jako celek, následoval by prodej po částech. Posudek společnosti Statikum odhadl hodnotu firmy na 143 milionů korun, když se bude majetek prodávat jednou smlouvou. V případě, že by se rozprodal po částech, mohlo by to být 112 milionů korun.

Českobudějovický soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy na konci března. Podnik je v úpadku od podzimu 2022 a dluží skoro 350 milionů korun. Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Soud pak poslal úzkokolejku do konkurzu.

Drážní úřad povolil vlakům Jindřichohradeckých místních drah jezdit do Kamenice nad Lipou Číst článek

Součástí prodeje je patnáct nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávají dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Vlaky na úzkokolejce jezdily loni v létě. Letos zatím na specifickou trať, která od konce 19. století vede z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku, nevyrazily. Kysela však stále usiluje o obnovení sezonního provozu.