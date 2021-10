V příhraničí na Karlovarsku chybí lékárny. Lidé musí pro léky dojíždět i desítky kilometrů

Příspěvek na provoz nebo úleva na nájemném – ani tyto výhody nenalákají společnosti, aby v menších obcích a městem u hranic v Karlovarském kraji opět otevřely lékárny. Lidé tak musí pro léky dojíždět desítky kilometrů. Pro některé je to problém.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti uslyšíte v reportáži Andrey Strohmaierové

O obnovení provozu lékárny usilují i Luby na Chebsku. Vystřídala se tady řada provozovatelů, lékárnu ale nakonec museli uzavřít. Podle praktické lékařky Dany Fučíkovské je to velký problém pro většinu pacientů: „Jezdí mezi Chebem a Lubama. Je to zbytečné, bylo by dobré, kdyby tu ta lékárna byla,“ řekla pro Český rozhlas Karlovy Vary.

„Je tu dlouhodobý problém. Poslední provozovatel ukončil činnost před více než třemi lety. Nejbližší lékárny jsou v Kraslicích, Františkových Lázních, Chebu nebo ve Skalné, kde také nejsou celý týden. Současné i předchozí vedení se snažilo lékárnu v Lubech udržet, nebo sem dostat provozovatele. Velké řetězce nemají zájem, ani menšího zájemce nemůžeme sehnat,“ uvedl nezávislý starosta Vladimír Vorm.

Zatupitelé Lubů schválili i podporu pro případného provozovatele lékárny. Dostával by každý měsíc příspěvek od města a snížené by měl i nájemné. „Město by přispívalo na chod lékárny až do výše 15 tisíc korun měsíčně plus nájem prostoru by byl za symbolickou cenu. Mohla by to být jedna koruna měsíčně,“ dodal Vorm.

Stejný problém řeší i další obce v příhraničí. Například obec Hranice u Aše. Lidé tam můžou využívat lékárnu u státní hranice, nebo si musí zajet do Aše.