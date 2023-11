Stanjura do ‚předpokoje eurozóny‘ nechce, navzdory kladné analýze. Koaličním ministrům se to nelíbí

Česko by mohlo v roce 2024 plnit tři ze čtyř maastrichtských kritérií potřebných pro přijetí eura. Zbývá jedna věc: vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II), který navíc nezavazuje k osvojení společné unijní měny. Ekonomický výhled vypadá příznivě, ministerstvo financí ovšem vládě tento krok nedoporučuje. Přestože, jak zjistil web iROZHLAS.cz, ke vstupu do ERM II a následnému přijetí eura, se kloní většina ministrů. Praha 5:00 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Zbyněk Stanjura | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Euro v Česku podporují čtyři z pěti koaličních stran, nejsilnější ODS je ale proti. Podobně jako většina společnosti, jak ukázal i nedávný průzkum CVVM. Ve vládním prohlášení se tak před dvěma lety kabinet Petra Fialy (ODS) zavázal alespoň k „co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU“.

Jedním z kritérií přijetí eura je vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II), o čemž by měla vláda jednat do konce prosince. Jenže ministerstvo financí do tzv. předpokoje eurozóny nechce, a to navzdory zprávě vyhodnocující připravenost české ekonomiky za rok 2023, která vyznívá veskrze pozitivně. Materiál, který má web iROZHLAS.cz k dispozici, připravil resort financí každoročně společně s Českou národní bankou.

Vláda a přijetí eura? ODS o tom diskutuje, Piráti a STAN podporují, TOP 09 považuje za reálný rok 2030 Číst článek

Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) nyní chce, aby celá vláda odsouhlasila, že příští rok nepodnikne směrem k možnému vstupu do eurozóny žádné kroky. Na tenze ve vládě poprvé upozornily Hospodářské noviny. Proti Stanjurovu plánu totiž protestují ostatní členové vlády, kteří k návrhu poslali četné připomínky. Kromě ministrů se vůči materiálu vymezil také Svaz průmyslu a dopravy.

„Vláda souhlasí s doporučením v roce 2024 neusilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II),“ zní v návrhu usnesení vlády, do kterého server iROZHLAS.cz nahlédl.

Doporučení vychází z dokumentu resortu financí a centrální banky, v jehož závěru ale stojí opak: „V roce 2024 by Česká republika měla s největší pravděpodobností plnit referenční hodnoty kritérií jak stavu veřejných financí, tak konvergence úrokových sazeb i cenové stability.“

Proti všichni kromě ODS

Připomínky vůči chystané formulaci vzneslo už sedm resortů. Proti se postavili zástupci čtyř z pěti stran, které tvoří vládní koalici. Nejvíce nesouhlasu se ozvalo z řad hnutí STAN, kde odpor vyjádřili všichni čtyři straničtí ministři.

Proti byl i předseda Pirátů a šéf ministerstva pro místní rozvoj Ivan Bartoš, dále ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09), stejně tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Argumenty proti euru jsou iracionální a emotivní, tvrdí ministr pro evropské záležitosti Dvořák Číst článek

Vyznění se „prudce nelíbí“ ministru pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi (STAN). „Navrhované doporučení není podloženo předkládaným materiálem,“ vznesl připomínku. Jeho straničtí kolegové, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a ministr školství Mikuláš Bek ho doplňují, že „z analýzy vyplývá, že rizika případného přijetí eura jsou spíše nízká“.

Podle předsedy Pirátů Bartoše je formulace nesrozumitelná a vysílá nechtěný signál. Měla by se předělat, vláda má z jeho pohledu usilovat o vstup do ERM II nejpozději do roku 2025. S tím, aby vláda přijetí eura projednala, souhlasí i lidovečtí ministři.

Euro, nebo koruna?

Resort financí zvolil odmítavý postoj už minulý prosinec. Nicméně vloni byl podkladový dokument jednoznačně kritický. Stanjura nyní na dotazy přímo neodpověděl, ministerstvo se odkázalo na to, že zpráva je nepolitickým zhodnocením připravenosti Česka na zavedení eura a že ji kolegům ve vládě předloží do konce roku.

„Bez rozhodnutí o datu přijetí eura je případný vstup země do ERM II nevýhodný.“ Petra Vodstrčilová (tisková mluvčí ministerstva financí)

Web iROZHLAS.cz dlouhodobě mapuje postoj politiků k přijetí eura. Ani po opakovaných zprávách vůbec nereagovali tři ministři za ODS Martin Baxa, Pavel Blažek a Jana Černochová. Ministr financí poslal vyjádření prostřednictvím tiskového oddělení. Za premiéra Fialu reagoval mluvčí Václav Smolka.

Drobil: Koruna je už jen fetiš. Věřím, že do konce desetiletí budeme mít euro Číst článek

„Přijetí eura není v tomto volebním období na pořadu dne, protože kvůli politice předchozí vlády Česká republika dosud neplnila maastrichtská kritéria. Důležitější než uvažovat nad eurem je proto v tuto chvíli ozdravit veřejné finance a ekonomiku, až poté lze uvažovat o vstupu do eurozóny,“ tlumočil premiérův postoj mluvčí.

„Vláda ale v rámci ozdravného balíčku umožnila firmám za splnění určitých podmínek možnost účtovat a vyplácet zaměstnance v cizí měně (např. právě v eurech), tím je naplněno programové prohlášení, a hlavně to vyřeší tuzemským firmám, které po tomto opatření volaly, řadu problémů,“ podotkl s odkazem na opatření kabinetu.

Ministr Dvořák v pondělním Interview Plus v souvislosti s plánovaným hlasováním na vládě řekl, že považuje za správné, že už bude v této otázce alespoň jasno. „Počkejme si, jak to dopadne. Alespoň bude zjevné, které strany jsou pro vstup do ERM II, a které ne.“

Společná otázka: Jste pro zachování koruny, nebo pro přijetí eura? Odpovědi jednotlivých členů kabinetu si můžete přečíst po rozbalení vizitky.