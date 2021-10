Po návratu do Česka ze zahraničí už není nutná samoizolace. Příjezdový formulář zůstává povinný

Neočkovaní lidé, kteří přijedou do České republiky z koronavirem nejvíce zasažených zemí, od středy nemusejí do samoizolace. Týká se to příjezdů z červených a tmavě červených zemí na takzvané mapě cestovatele. Budou ale muset mimo domov nosit respirátor, než dostanou negativní výsledek testu na koronavirus. Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává.

Praha 7:56 27. října 2021