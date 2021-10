Příjezdový formulář zrušení soudem neovlivní. Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění

Příjezdový formulář bude zachován i po rozhodnutí soudu o zrušení povinnosti ho vyplňovat při návratu do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění, řekl na pondělní tiskové konferenci po jednání ústředního krizového štábu jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 13:22 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský soud v Praze ke středě 27. října povinnost vyplňovat při návratu příjezdový formulář zrušil | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Příjezdový formulář musejí vyplnit lidé starší šesti let při návratu ze všech zemí, pokud pobývali v zahraničí v posledních 14 dnech déle než 12 hodin.

Soud zrušil povinnost předložit formulář po návratu ze zahraničí, ministerstvo má nařízení přepracovat Číst článek

Městský soud v Praze ke středě 27. října povinnost vyplňovat při návratu příjezdový formulář zrušil. Podle soudu mimo jiné zasahuje do práva vstoupit na území České republiky, které má každý občan. Podle Hamáčka byla problémem pouze absence odůvodnění.

Podmínky návratu do Česka se řídí takzvanou mapou cestovatele, kde jsou podle rizika nákazy koronavirem rozděleny země do čtyř kategorií. Příjezdový formulář musí vyplnit lidé vracející se z kterékoli z nich, další podmínky typu testování či samoizolace. Ministerstvo zdravotnictví zatím nereflektovalo rozhodnutí Městského soudu v Praze, který k 1. listopadu zrušil část opatření o samoizolaci při návratu z červených a tmavě červených zemí.

Pomoc do zahraničí

Podle Hamáčka se situace v Evropě zhoršuje a s výjimkou Španělska země postupně na mapě cestovatele tmavnou. Jako velmi špatnou popsal situaci Lotyšsku, kritická je podle něj v Rumunsku, které žádá o zahraniční pomoc. Podle Hamáčka se hledá způsob, jak zemi oplatit pomoc ze začátku koronavirové pandemie, kdy Rumunsko poskytlo Česku plicní ventilátory.

„Pověřili jsme hasiče, aby se spojili s Rumunskem a našli ve státních hmotných rezervách nebo v rámci České republiky způsob, jak Rumunsku pomoci,“ řekl Hamáček. Podle generálního ředitele hasičů Vladimíra Vlčka jde konkrétně o kyslíkové koncentrátory v objemu pět a deset litrů.

Česko do zahraničí pošle 1500 lůžek z přebytku státních hmotných rezerv. Týkat by se to mělo například Kosova, Iráku či Tunisu. „Čekáme na zpětnou vazbu,“ uvedl Hamáček. Podle Vlčka požádalo o materiální či jinou pomoc 35 států.