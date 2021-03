Střední školy jsou na přijímací zkoušky připravené. Ve hře je ale změna termínu kvůli epidemii

Do konce týdne by mělo ministerstvo školství rozhodnout o tom, jestli posune termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. O odložení přijímaček resort uvažuje s ohledem na epidemická opatření proti šíření koronaviru. Proti posunutí zkoušek na pozdější termín není ani Asociace ředitelů gymnázií. Zatím ale platí termíny v polovině dubna. Praha 7:32 9. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Termíny přijímacích zkoušek na střední školy se možná budou posouvat | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V médiích proběhla informace, že by mělo dojít k posunutí termínu zkoušek, což se nám nelíbí a nesouhlasíme s tím. Školy jsou prázdné, mají dostatek volných učeben, kam mohou děti rozmístit,“ říká Jiří Kroupa, otec čtrnáctileté Zuzany, typické jedničkářky, která se hlásí na gymnázium do Plzně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o možném odložení přijímacích zkoušek na střední školy

„Chtěla bych mít zkoušky v daném termínu, do školy se totiž stejně asi nevrátíme, takže už chci mít zkoušky za sebou,“ podotýká Zuzana.

Zuzka má ve škole i spolužáky jako je třeba Štěpán, který se sice učí, ale přijímačkám by se raději vyhnul. „Nevím, učím se na ně dlouho a poctivě. Nejraději bych je ale zrušil,“ doplňuje Štěpán, který není takový pesimista a věří, že ještě pár týdnů školu zažije.

Střední školy jsou na přijímací zkoušky připravené. Například gymnázium v Teplicích je podle ředitele Zdeňka Bergmana tak velké, že se tam žáci snadno rozmístí. „Běžně je máme ve skupinách po patnácti, ale jsme schopni udělat pro přijímačky i menší skupiny, třeba po deseti lidech. Učitelů teď na to máme dost, protože normální výuka neběží, takže je to zvládnutelné.“

Posunutí termínu se nebrání ani ředitelka Biskupského gymnázia v Ostravě Jana Vylobová, podle ní to ale není vhodné kvůli dětem. „Je to problém pro ty děti. My to zorganizujeme, kdy nám řeknou. Doufám, že nám to nevejde do maturit. Že nakonec budou mít tolik rozumu a že maturity budou probíhat a že se to nebude křížit. Co se týká organizace, my to zvládneme kdykoliv,“ poukazuje na situaci ředitelka.

O průběhu přijímacích zkoušek vyjednává s rezortem školství i Asociace ředitelů gymnázií. Její předsedkyně Renata Schejbalová je s případným posunem termínu smířená. „My k tomu máme ještě jedno jednání tento týden a pak to pan ministr představí. Teď to ještě nebudu říkat, protože mi to přijde nefér,“ říká Schejbalová.

Ministerstvo školství se zatím nechce k posunutí termínu přijímacích zkoušek vyjádřit, podle mluvčí Anety Lednové to ale možné je.

Kromě možný úprav maturitní zkoušky zvažujme i posunutí termínu přijímacích zkoušek, a to v návaznosti na epidemickou situaci. Předpokládáme, že ty variantní scénáře budeme mít jako ministerstvo školství do konce týdne,“ nastiňuje mluvčí rezortu.

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory jsou zatím naplánované na 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna. Vloni kvůli epidemii dělali žáci zkoušky jen jednou, letos mohou zase dvakrát. Na všechny druhy středních škol se hlásí zhruba sto tisíc dětí.