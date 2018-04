Nechápu, jak k tomu došlo, říká o chybě v testech šéf Cermatu. Upozornil na ni jeden z učitelů

Testy k přijímacím zkouškám kontrolují desítky lidí. Nechápu, jak mohlo k takové chybě dojít, řekl pro Radiožurnál ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Jiří Zíka. Podle něj selhal lidský faktor. Na chybu v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia prý upozornil jeden z učitelů. Pořadí některých uchazečů se pak podle něj může změnit. Rozhovor Praha 13:37 28. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Už jste zaslali školám opravené a přepočtené výsledky?

Hned po zjištění a analýze jsme spustili opravu přepočtu. Stručně řečeno, k sobotnímu ránu byly v informačním systému Certis pro ředitele dotčených škol všechny dokumenty a všechna data.

Chyba v testu Chyba se objevila v testu z českého jazyka a literatury pro druhý řádný termín v otázce číslo 12. Původně měla být správně jen odpověď B, v pátek ale Cermat zjistil, že správná je i odpověď C. Otázka zněla: „Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek?“ Odpovědi: A) objevili, B) zabručel, C) rozběhla, D) nevydržela.

Jak se taková chyba mohla stát?

Testy kontrolujeme, kontrolují je desítky lidí. Mně samotnému není úplně jasné, jak při tak rozsáhlém kontrolním systému, může dojít k tomu, že takováto chyba projde. Za celou dobu, co řídím CERMAT, se nám nic takového nestalo.

Nevím, co bychom v tom systému mohli změnit. Není to chyba v systému, jde o lidský faktor. Nikdo tento problém neodhalil, pro mě to bylo obrovské překvapení. Nikdy se nic podobného nestalo, ten systém fungoval spolehlivě. Tentokrát selhal lidský faktor.

Jak jste chybu odhalili?

Bylo to na podnět někoho z pedagogů. Nevím přesně koho. Vím, že to byl e-mail, který přišel k nám na infoservis.

V přijímacích zkouškách na gymnázia byla chyba. Cermat prosí školy, aby nevyhlašovaly výsledky Číst článek

Někteří ředitelé škol si stěžují, že jim s opravami a novým vytištěným výsledků vznikly dodatečné náklady, připadá z vaší strany v úvahu finanční kompenzace?

Pro mě by bylo přijatelné a očekávatelné, že bych jim náklady kompenzoval, ale já pro to nemám nástroje. Jsme připraveni ředitelům pomoct ve všem, co budou potřebovat. Platná legislativa mi ale neumožňuje, alespoň podle mého povědomí, abych něco takového udělal.

Připadá v úvahu posunutí nebo prodloužení lhůty zájemců o studium na odvolání?

To nemohu učinit já. Je pravda, že výsledky budou u osmiletých gymnázií o jeden den zpožděny, ale ne u všech. Pravda také je, že termín je podle vyhlášky 28. dubna, tedy dnes, plus dva dny na seznámení se spisem. Nicméně slíbili jsme, že výsledky budou 27. dubna v osm hodin ráno. Je nám velmi líto, že správné výsledky byly až ve večerních hodinách.

Mohla chyba ovlivnit celkové umístění zájemců?

Takové informace nemám, musíme počkat až na zprávy od ředitelů škol. V konečném důsledku hraje roli i čtyřicet procent potenciálních kritérií školy jako takové. Pokud dojde k posunu v pořadí v rámci výsledků didaktických testů, nemusí vůbec znamenat, že dojde k posunu celého hodnocení. Ale nejde to vyloučit.

Statisticky je jistě pravděpodobné, že se objeví uchazeči, u kterých to bude znamenat přesun pod, nebo nad čáru přijetí.