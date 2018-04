Ředitelka Gymnázia Nad Štolou: Chyba v testech se týká 27 žáků. Jejich přijetí to neovlivnilo

Chyba v přijímacích zkouškách se na pražském Gymnáziu Nad Štolou týká 27 ze 414 zájemců. Pro Radiožurnál to uvedla ředitelka školy a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Výsledky to ale výrazně neovlivnilo. Chybu se pak podle ní podařilo včas napravit. Rozhovor Praha 19:51 28. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

Už jste od Cermatu dostali nové opravené výsledky?

Ještě včera večer (v pátek, pozn. red.) jsme dostali seznam žáků, kterých se to týká. A ráno už byly v informačním systému Certis opravené výsledkové listiny.

CHYBA V TESTU Chyba se objevila v testu z českého jazyka a literatury pro druhý řádný termín v otázce číslo 12. Původně měla být správně jen odpověď B, v pátek ale Cermat zjistil, že správná je i odpověď C. Otázka zněla: „Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek?“ Odpovědi: A) objevili, B) zabručel, C) rozběhla, D) nevydržela.

Ovlivnilo to u vás na gymnáziu Nad Štolou výsledky přijímacího řízení?

Ne, u nás to výsledky neovlivnilo. K nám se hlásilo asi 414 dětí, týká se to 27 z nich. Udělala jsem si analýzu. Bylo to pár dětí, které stejně byly přijaty. Potom to bylo pár dětí, které byly dál pod čarou, takže se posunuly blíž k čáře. Rozhodně to ale neovlivnilo jejich přijetí, nemuseli jsme kvůli tomu měnit výsledkovou listinu. A poté to byly děti zejména z konce, které se umístily tak od 200. místa dále.

Výsledkovou listinu jsme pochopitelně vyvěsili novou, protože se tam malinko pomíchalo pořadí, dítě třeba poskočilo o jedno místo dopředu.

Jak tu chybu vnímáte?

Domnívám se, že chyba se stát neměla, ale během včerejška se napravila. Důležité je, že se to napravilo včas. Takže myslím, že důvod k odvolání není.

Někteří ředitelé ještě výsledky nevyhlásili, protože my podle zákona je máme vyhlásit do dvou pracovních dnů ode dne, kdy nám přijdou. To znamená, že poslední termín je druhého května. Někteří tak to pořadí ještě nevyvěsili a čekali třeba do pondělí, takže u nich žádný problém není. A my, co jsme je vyvěsili, tak jsme je nyní po opravě vyvěsili znovu.

Na webu Cermatu ještě chyba opravená není. Které úlohy se tedy týká?

Ne, správné řešení na stránkách Cermatu ještě opravené není. Týká se to ale druhého testu pro osmiletá gymnázia, otázky číslo dvanáct.

Může nutnost předělat a vytisknout nové výsledky přinést školám nějaké dodatečné náklady?

Pochopitelně s tím máme spojené náklady, že jsme vytiskli nějaké rozhodnutí nebo nějaké výsledky, které nyní musíme vytisknout znovu. Ale budeme počítat, že jsme vytiskli o 200 papírů víc? To mi přijde marginální.

Může to nějak ovlivnit proces odvolání?

Ne, odvolací lhůta běží ode dne, kdy si převezmou doporučený dopis, a to jsme ještě pochopitelně neposílali. Přepracované výsledky budeme posílat, doufáme, že v pondělí. Od okamžiku vyvěšení na internetu se počítá odevzdání zápisového lístku pro přijaté. Ale nepřijatí mohou podat odvolání do tří dnů poté, co si převezmou doporučený dopis.

„Je potřeba rozlišovat mezi počtem písmen a počtem hlásek. Mluvená forma češtiny není tak daleko od psané, jako to má třeba angličtina. Nicméně ani v češtině neplatí, že co jedno písmenko, to jedna hláska. Ve slově zabručel je to jednoduché, tam platí vzájemná korespondence jedna ku jedné. B-r-u-č jsou čtyři písmenka a zároveň čtyři hlásky. Ale u rozběhla je kořenem slova běh a jsou tam čtyři hlásky b-j-e-h, ale jen tři písmenka. Otázka byla zřejmě špatně formulovaná. Je evidentní, že byly dvě správné odpovědi, nemůže to podléhat žádnému sporu.“ Karel Oliva (jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český)