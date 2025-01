Přijímací zkoušky na střední školy bude čekat i letos silný ročník. Kapacity středních škol se nebudou lišit

K přijímacím zkouškám na střední školy by se mělo letos podle odhadů dostavit přes sto tisíc uchazečů z devátých tříd, podobně jako loni jde o relativně silný ročník. Novinářům to v úterý řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal na tiskové konferenci uvedl, že se od minulých let nebudou dramaticky lišit ani kapacity středních škol. Praha 15:16 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K přijímacím zkouškám na střední školy by se mělo letos podle odhadů dostavit přes sto tisíc uchazečů z devátých tříd, podobně jako loni jde o relativně silný ročník. | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Informace o kapacitách škol a přijatých žácích z loňského roku si zájemci mohou najít na webu Vzdělávání v datech. Kolik míst v jakých oborech školy nabízejí pro první kolo zkoušek bude podle Beka jasné až školy doplní kapacity do systému DiPSy.

Loni se k jednotné přijímací zkoušce na střední školy přihlásilo víc než 121 000 uchazečů, na čtyřleté maturitní obory a obory nástavbového studia si podalo přihlášku asi 94 000 uchazečů. Zájem o některé obory, jako jsou gymnázia, v minulých letech například v Praze výrazně převyšoval nabídku míst. Poptávka se lišila regionálně.

O současné nabídce škol bude mít ministerstvo podle Beka informace až ve chvíli, kdy školy doplní kapacity do systému pro přijímací řízení DiPSy. „Tam budeme teprve vidět, o kolik se podařilo navýšit tu kapacitu zejména tam, kde chyběla,“ řekl. Ministerstvo podle něj dělá vše pro to, aby žádosti zřizovatelů o zápis do rejstříku byly včas vyřízené. Střední školy nahrávají do systému DiPSy kritéria přijímacího řízení a nabízené kapacity pro první kolo přijímacích zkoušek do konce ledna.

Elektronický systém pro podávání přihlášek na SŠ by se měl rodičům a dětem otevřít o půlnoci z 31. ledna na 1. února, řekla ředitelka státní organizace Cermat Barbora Rosůlková. Přihlášky budou uchazeči moci podávat do 20. února. Rosůlková připomněla, že nezáleží na tom, kdy v časovém rozmezí uchazeči přihlášku podají.

Jednotnou přijímací zkoušku budou uchazeči o maturitní obory, s výjimkou oborů s talentovou zkouškou, a sportovní gymnázia skládat pro čtyřleté obory v pátek 11. dubna a v pondělí 14. dubna. Uchazeči o obory šestiletých a osmiletých gymnázií budou konat zkoušky 15. a 16. dubna.

Žáci devátých tříd základních škol si letos budou moci nově zdarma vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto díky projektu Cermatu a ministerstva školství. Testy nanečisto se budou konat 28. ledna. Zapojení základních škol do projektu je dobrovolné. Testy si základní školy budou vyhodnocovat samy, Cermat jim poskytne podporu.

Uchazeči budou moci i letos podávat přihlášky elektronicky přes systém DiPSy, papírově s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Stejně jako v minulém školním roce si mohou žáci podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.