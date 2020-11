Deváťáci stále neznají podmínky přijímaček na střední školy, i tak se na ně snaží připravit doma

Jak budou příští rok vypadat přijímací zkoušky na střední školy? A dokážou se na ně žáci připravit? To je problém, který teď řeší nejen rodiče a děti, ale i školské asociace. Úroveň distanční výuky je různá a rozdíly mezi žáky se prohlubují. Ministerstvo školství ale zatím žádný konkrétní plán nepředstavilo. Šéf resortu čeká na pokyny epidemiologů a ministerstva zdravotnictví. Návrat deváťáků ke klasické výuce je podle něj jednou z priorit. Praha 7:26 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo ministerstvo školství urychleně představit plán, jak to bude s přijímacími zkouškami v příštím roce vypadat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtrnáctiletá Berta je v deváté třídě a chce se hlásit na gymnázium. Denně má čtyři hodiny online výuky a cítí, že začíná být pozadu.

„Nemůžu pořádně ani ven, protože to nestíhám, protože se strašně bojím, že ty přijímačky nezvládnu, protože nemám takový trénink a nemám učitele, aby mi vysvětlili pořádně věci,“ svěřuje se pro Radiožurnál.

S probíranou látkou jí pomáhá maminka Adriana. Obvykle se spolu učí až do večera. „Nemám možnost si zaplatit nějaké doučování, tak to jedu sama za sebe, ale už to v podstatě nedávám. Takže si myslím, že třeba v našem případě je to dost znatelný, protože nemůžu dítěti poskytnout to, co bych ráda,“ přibližuje s tím, že mírnější přijímací zkoušky by uvítala.

Je přesvědčená, že by pak děti nebyly v takovém stresu. „Když vidím v okolí, že to vzdávají. Cítí, že to nestíhají, že už to nedoženou, a tím pádem to sebevědomí jde hrozně dolů a ty jejich ambice taky. A to je špatně.“

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo ministerstvo školství urychleně představit plán, jak to bude s přijímacími zkouškami v příštím roce vypadat.

„Na jaře jsem razil myšlenku, že je to blbý pro ty děti, ale že je to pro všechny stejný. Že neměly tu školu a tak... Ale ono se bohužel ukazuje, že to není stejné právě proto, že jsou velké rozdíly mezi tím, jak to jednotlivé školy pojaly a pak se skutečně může stát, že z některých škol by děti byly bez šance na lepší střední školy,“ říká.

Prohlubující se rozdíly

Černý taky upozorňuje na to, že přijímací zkoušky nezvládnou i děti, které by za normálních okolností škola připravila. A rozdíly se budou prohlubovat.

„Prostě znevýhodněný budou ještě víc znevýhodněný. A zcela průměrný dítě z dobrý rodiny a z dobrých poměrů se dostane na elitní školu. Což mu přeju, ale evidentně se nůžky ve společnosti budou rozevírat,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Podle něj by to mohlo vyřešit odsunutí termínu zkoušek, případně zrušení jednotného testu. Každá střední škola by si tak přijímací zkoušky připravovala sama. Školy, které mají menší počet zájemců než volných míst, by je nemusely mít vůbec.

„Samozřejmě to asi neprojde, protože vím, že tady je ze strany vlády silný tlak na to, aby jednotná zkouška byla. Ale potom by ta jednotná zkouška měla být nějakým způsobem ořezaná,“ je přesvědčen.

S tím, aby si střední školy testy chystaly samy, nesouhlasí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „Jestliže jsou rozevřené nůžky a byl by nějaký rozdíl mezi těmi uchazeči, tak to nevyřeší to, jestli si budeme dělat zkoušky sami, nebo jestli bude ten test jednotný.“

Ministr školství Robert Plaga (ANO) chce problém přijímacích řízení vyřešit během listopadu. „Dovolte, abychom ty scénáře, které tady v hlavách máme - a samozřejmě s nějakými pracujeme -, tak abychom je vázali na to, jak se situace bude vyvíjet a jak bude modelována ministerstvem zdravotnictví,“ žádá.

Zástupcům škol ale dochází trpělivost. Asociace ředitelů základních škol v úterý zveřejnila otevřený dopis. Žádá v něm ministerstvo školství, aby co nejdřív zveřejnilo, jak budou přijímací zkoušky vypadat.