Nevědí, jestli univerzity otevřou. Zájem ukrajinských studentů o přijímací zkoušky přesto předčil očekávání

Ukrajinští studenti sice ještě kvůli válce neví, jestli se jim na podzim otevřou univerzity, přesto mají o přijímací řízení zájem. Do bakalářských oborů se jich letos hlásí přes 200 tisíc. A 2000 z nich tento týden dělalo zkoušky na ukrajinské univerzity přímo z Česka. Prosbu ukrajinského ministerstva o pomoc při organizaci testů vyslyšely tři české univerzity. O nejvíc uchazečů se nakonec postarala Masarykova univerzita v Brně. Brno 14:01 30. července 2022

Sedmnáctiletá Valerija utekla s rodinou v březnu před válkou do Česka. Teď uvažuje, že by se vrátila studovat do Kyjeva. Tento týden dělala přijímací zkoušky na ukrajinskou vysokou školu. Díky online systému a pomoci české univerzity kvůli tomu zatím na Ukrajinu jezdit nemusela.

Valerija, která skládá přijímací zkoušky na ukrajinskou univerzitu z Česka. | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

V počítačové učebně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sedí asi 40 studentů. Panuje tady nervózní ticho. Studenti sedí před počítači, je na nich systém ukrajinského ministerstva školství. A za chvíli se budou snažit udělat test a dostat se na jednu z ukrajinských univerzit. Je mezi nimi i Valerija.

„Dívala jsem se, že třeba v Kyjevě je obor ekonomická kyberbezpečnost. Ale ještě nemám přesný plán. Navíc s rodinou přemýšlíme – možná nastoupím až další rok, nebo přes zimu. Ale nevím, jak bude. Jsem původem ze Záporožské oblasti, pak jsem byla v Kyjevě a od války žiju v Bystřici pod Hostýnem.“

Učitelé jsou zodpovědní za životy studentů

Jsou dvě hodiny odpoledne a právě v tuto chvíli testování začíná. Nejdřív ale studenti dostanou instrukce. Dávají jim je dvě ukrajinské akademičky, které před válkou taky uprchly do Česka a našly místo právě na Masarykově univerzitě. Teď už se můžou přihlásit do počítačů a mají dvě hodiny na to, aby test vyplnili.

Test z ukrajinštiny, matematiky a historie Ukrajiny píšou v těchto dnech i další skupiny studentů, většina na Ukrajině. Pokud se tam ale rozezní letecký poplach, test přeruší a utíkají se schovat do krytu, popisuje Tetiana Vakulenková, zástupkyně vedoucího Ukrajinského centra pro hodnocení kvality vzdělávání. Právě to celé testování od začátku dubna připravovalo.

„Na jednom místě může být vždy kvůli bezpečnosti jen 55 lidí. Studenti a učitelé na Ukrajině musí prokázat i hodně odvahy. Studenti ale mají možnost vybrat si město, ve kterém chtějí zkoušky skládat. Učitelé musí být naopak na místě opakovaně. Ne jen jednou na dvě hodiny, ale mnoho hodin. A jsou zodpovědní za životy studentů. Musí dělat rychlá a správná rozhodnutí. A musí působit sebevědomě, aby na studenty nepřenášeli strach.“

Organizačně náročná akce

Přijímací zkoušky na ukrajinské univerzity, které studenti psali z brněnské Masarykovy univerzity.. | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Výrazně klidnější mají zkoušky studenti v přibližně 70 testovacích centrech v dalších 32 zemích. Původně ukrajinské ministerstvo školství odhadovalo, že v Česku bude mít o test zájem asi stovka uchazečů, nakonec je to dvacetkrát tolik, upřesňuje prorektor Masarykovy univerzity Michal Bulant.

„My máme velkou výhodu v tom, že si organizujeme vlastní přijímací zkoušky na většinu fakult. Logisticky a organizačně náročná akce. Máme zkušenosti s tím, jaké jsou kapacity, kolik dozoru potřebujeme. Reagovali jsme prakticky okamžitě s tím, že to jsme bez problému schopni zorganizovat. Postupně, jak se zvyšoval počet přihlášených, to bylo potřeba pojmout trošku víc organizovaně.“

Zkoušky skončily, Valerija vyšla z učebny. Teď jde za mámou, bratrem a tetou. Ti na ni čekají venku před univerzitou.

„Ráno jsem byla trochu nervózní, ale ve vlaku mě máma s tetou rozptýlily. Bylo to nakonec docela snadné v porovnání s papírovými testy v minulých letech. Nebylo tam zas až tolik otázek. Ptali se třeba na hladomor na Ukrajině, válku, prezidenty...“

V srpnu bude ukrajinské ministerstvo školství pořádat ještě online přijímací zkoušky do magisterských oborů. Hlásí se na ně asi 50 tisíc studentů. Dvě stovky z nich budou zkoušky dělat v Praze.