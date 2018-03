Starostu mají volit zastupitelé. Přímá volba může být v nejmenších obcích, připouští Kalousek

Zkvalitní přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů demokracii a zvýší zájem občanů o volby, nebo přinese jen kolaps zastupitelské demokracie? Sněmovna projednává ústavní novelu navrženou hnutím SPD. Proti návrhu nejvíce vystupují ODS a TOP 09. Praha 13:10 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý předseda strany Miroslav Kalousek. | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Představte si, že bude starostou zvolen někdo, kdo bude mít v zastupitelstvu menšinu. Teoreticky tam může být sám za sebe a tohle nemůže fungovat,“ kritizuje návrh předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Připomíná to návrh Andreje Babiše, podle kterého se měli volit jen starostové a na radnicích by byli jen úředníci a žádné zastupitelstvo. Pak by to samozřejmě mohlo fungovat. Jinak to ale smysl nedává, starostu si musí zvolit zastupitelstvo,“ dodává.

TOP 09 sice odmítá samotný princip přímé demokracie, Kalousek ale připouští diskuzi o přímé volbě starostů těch nejmenších obcí, kde je často problém sestavit jedinou kandidátku.

S tím souhlasí i místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátské strany, přímá demokracie by prý měla být zaváděna odspodu.

„Je to součást našeho dlouhodobého programu. Podporujeme to na základě principu dělby moci, kdy se vláda oddělí od zastupitelstva, ale také z důvodu stability, aby exekutiva nebyla blokována nejasnou situací v zastupitelstvu,“ vysvětluje Pikal.

Přestože ale Piráti souhlasí se samotným principem, návrh SPD kritizují. Neřeší totiž poměrnost volby do zastupitelstva, neobsahuje jasné rozdělení funkcí a pravomocí mezi zastupitelstvem a starostou a termín nabytí účinnosti je podle Pikala zcela nereálný. To vše je ale prý možné opravit ve druhém čtení.