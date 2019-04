Primátor Hřib: Je to nedorozumění. Nová daň nebo šmírování elektroměrů jsou absurdní nápady

Začala na pražském magistrátu první koaliční krize? Spor se vede kvůli návrhu kontrolovat elektroměry, aby se zjistilo, zda jsou, nebo nejsou byty obývané. Podle primátora hlavního města Zdeňka Hřiba z České pirátské strany je to ale pouhé nedorozumění. Řekl to v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 10:31 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib | Foto: Jessica Lutišanová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to nedorozumění a mrzí mě, že někdo místo toho, aby zvedl telefon a zeptal se, pořádá tiskové konference,“ zlobí se v Interview Plus pražský primátor Zdeněk Hřib. „Také mě mrzí, že je Česká pirátská strana poškozována slovy o jakýchsi komunistech nebo šmírování,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Narážel tak na vyjádření předsedy TOP 09 a zástupce koaličních Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila.

„Zdaňovat něčí legálně získaný zdaněný majetek je opravdu návrh z dílny radikální levice. V žádném případě nechceme, aby někdo, kdo si za zdaněné vydělané peníze koupí další nemovitost, byl sankcionován,“ uvedl před časem Pospíšil.

Koaliční schůzka, na které by si partneři měli své pozice vyjasnit, je podle primátora naplánována už na tento pátek. „Určitě si to tam vyjasníme,“ říká Hřib.

„Absurdní návrh, že by se snad v Praze měla zavádět nějaká daň, která se bude vyhodnocovat podle elektroměrů, tak nic takového jsem nikdy nenavrhl. To se ptejte těch, co to šíří, kde to vzali,“ odpovídá na otázku, kde ono nedorozumění vidí.

Krize bydlení?

Co tedy vlastně primátor Hřib doopravdy chce? „V Praze máme krizi dostupnosti bydlení. Základní problém je, že se málo staví, ale v Evropě jsou i další metropole s podobným nedostatkem bytů, přestože ty nové staví. Takže představa, že se jen začne rychleji stavět, je sice zásadní, ne však jediné řešení problému,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podle primátora i mohutná výstavba vůbec nemusí vést k větší dostupnosti. „Objevily se i názory, podle kterých Praha vlastně žádný problém s nedostatkem bytů nemá. Takže, protože dnes nemám dostatečné věrohodné údaje, abych mohl posoudit, jestli mají pravdu jedni, nebo druzí, musím si informace ověřit,“ popisuje další postup.

Šéf Prahy pak tvrdí, že nechce zjišťovat, jestli a jak je který byt využívaný, ale jde mu o anonymizovanou analýzu.

„Statistiku, která mi řekne, že v lokalitě XY je tolik a tolik nevyužívaných bytů nebo v lokalitě YZ je jich tolik. V ideálním případě bych chtěl i historický řez. Tedy že před 10 lety to vypadalo nějak. S těmito informacemi pak vůbec mohu identifikovat povahu problému,“ upřesňuje Hřib.

Databáze PRE?

K analýze pak mohla sloužit databáze PRE. „Ta ale nemůže poskytnout data za jednotlivé elektroměry, dokonce ani za jednotlivé domy. To by bylo v rozporu s GDPR a dalšími zákony,“ doplňuje.

VIDEO: Primátor Hřib netradičně svolal zastupitele. Pustil jim Piráty z Karibiku nebo Pevnost Boyard Číst článek

Ani Hřib prý ale nechce žádné „šmírování“ a ani vyměřování speciální daně pro majitele investičních bytů.

„Co nesmysl není, je analýza dat, které vznikly za provozu města, a jejich využití k lepší správě metropole.“

K vyšší dani pro investiční byty pak primátor Hřib řekl: „Nevím, odkud se to vůbec vzalo. Nejsme první město na planetě, které řeší krizi bydlení, což vyplývá i ze zvýšené urbanizace a faktu, že se lidé stěhují do měst.“ Praha prý nemá žádnou pravomoc, jak zavést jakoukoli vyšší daň z nemovitostí.

„Ptáte se na otázku, jestli když zjistíme, že existuje problém, o kterém ale nevíme, jestli vůbec existuje, jestli ho budeme řešit způsobem, ke kterému nemám žádné pravomoci… To mi nedává moc smysl,“ uzavírá pražský primátor Zdeněk Hřib.

Jak chce město zamezit protekci v přidělování městských bytů? Kdo by ale přesto měl dostat přednost? Odpovědi si poslechněte v záznamu Interview Plus Jana Bumby.