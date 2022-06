Náš pohled na situaci s uprchlíky se přiblížil, řekl o schůzce s premiérem Hřib. Budeme spolupracovat

Praha si dlouhodobě stěžuje, že na jejím území už nejsou kapacity pro běžence, ve čtvrtek proto zavřela krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Vysočanech. Napětí trochu polevilo po schůzce pražského primátora Zdeňka Hřiba s premiérem Petrem Fialou. „Myslím, že naše vidění situace se výrazně přiblížilo oproti tomu, v jakých výchozích pozicích jsme byli před schůzkou,“ řekl Radiožurnálu Hřib. Praha 14:43 18. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na úvod se nemůžu byť jen krátce nezeptat na případ vašeho bývalého náměstka Petra Hlubučka z hnutí STAN. Toho poslal soud do vazby kvůli obvinění z korupce v pražském dopravním podniku. Vyplývá z této kauzy nějaká lekce, co se týče kontrolních mechanismů proti potenciální korupci?

Určitě ano. My jsme v Praze prosadili celou řadu opatření právě i na magistrátu, nicméně tato kauza zasáhla Dopravní podnik hlavního města Prahy, což je samostatná městská firma, a naopak se vůbec netýkala zakázek na magistrátu ve smyslu radnice jako takové.

Z mého pohledu je tedy zjevné, že teď musíme přesvědčit naše koaliční partnery o tom, aby se ta opatření, která už byla zavedena na magistrátu, propsala i do všech městských firem. Já jsem zatím zajistil, a to už je nějakou dobu dříve, že opatření z magistrátu se propsala do jediné městské firmy, kterou jsem měl v přímé odpovědnosti, to je operátor ICT.

Soud poslal do vazby exnáměstka Hlubučka a další dva obviněné. Mohli by ovlivňovat svědky nebo utéct Číst článek

Jaká to jsou opatření, jestli to můžete přiblížit?

Jedná se o opatření týkající se veřejné kontroly, to znamená opatření o zveřejňování dat. Na webu Golemio.cz už teď najdete velice podrobné informace o všech zakázkách, které se na magistrátu děly. Jsou tam vlastně už i zakázky z příspěvkových organizací, ale ještě se do toho bohužel nezapojily všechny městské společnosti, protože u nich je ta míra kontroly komplikovanější.

Druhé opatření je snížení limitu pro otevřenou soutěž, to znamená snížení hranice, od které se vyhlašuje veřejná soutěž na nižší než zákonný limit. A problém u dopravního podniku je vlastně v obou těchto případech. Za prvé v tom, že tam je mnohem vyšší zákonný limit než u magistrátu, protože dopravní podnik má soutěžit ze zákona zakázky otevřeně až od zhruba 100 milionů korun, zatímco normálně v zákoně máte zhruba 2 miliony korun. Což je dáno tím, že to tzv. sektorových zadavatel.

Tento limit my chceme snížit. Trvale jsme požadovali, aby se limit snižoval, ale bohužel jsme nenacházeli pochopení u koaličních partnerů. Jsem přesvědčen, že teď už se to změní. Ale v dozorčí radě dopravního podniku mají Piráti pouze dva hlasy z patnácti, podnik je pod kontrolou našich koaličních partnerů.

Hlubuček se zbavuje majetku. Vilu v Lysolajích začal převádět v den razie na svého partnera Číst článek

Nakolik to, o čem mluvíte, konvenuje s tím, co schválilo zastupitelstvo, tedy že se například zmenší hodnota nemovitostí, které můžou firmy prodat bez posvěcení radou města, u dopravního podniku ze šesti miliard na 50 milionů?

To je další obdobné opatření, které jde vlastně stejným směrem. Mám pocit, že v té kauze v tuto chvíli nefiguruje žádný problém s přímým prodejem nějakých pozemků, ale určitě i toto je opatření, které do toho mixu patří. Limity, kdy dopravní podnik o tom může rozhodnout sám bez dostatečné veřejné kontroly nebo bez kontroly ze strany vlastníka, to jest magistrátu, jsou prostě příliš vysoké a musí se naprosto jednoznačně snížit. A troufnu si tvrdit, že právě tato kauza ukazuje to, že ta opatření zavedená na magistrátu, jehož zakázek se kauza netýká, fungují a musí se promítnout i do městských firem.

Nejsou přece jenom pořád ještě ty kroky, které se dělají směrem k městským firmám, nedostatečné? Třeba podle bývalého ředitele Transparency International Davida Ondráčky měl Dopravní podnik nesmyslné vnitřní předpisy, v jejichž důsledku nenese nikdo za nic odpovědnost. To znamená, neměl by se ten systém vůbec, jak se tam posuzují ty veřejné zakázky, kdo je posuzuje, kdo za to má odpovědnost, úplně překopat?

My dlouhodobě prosazujeme záležitosti, které se nám na magistrátu už podařilo změnit. Pevně doufám, že teď skutečně už naši koaliční partneři chápou to, že systém se skutečně změnit musí a musíme ho změnit takovým způsobem, jako to bylo právě na magistrátu. K tomu slouží zejména nástroje veřejné kontroly. To znamená, že se budou zveřejňovat informace o zakázkách a že se zakázky budou soutěžit otevřeně od mnohem nižší hranice než od 50 milionů, jak to je v dopravním podniku.

Přesun uprchlíků

Co se týče otázky uprchlíků, vy jste médiím řekl, že vaše vidění situace a porozumění s premiérem se vzájemně přiblížilo. Máte představu, jak vlastně motivovat uprchlíky k tomu, aby se dobrovolně přesunuli na místo, kde bude třeba větší šance je ubytovat, najít jim práci a jejich dětem místo ve škole?

Ano, já jsem navrhl několik možností. Jedna z nich je založena na tom, že se omezí vyplácení té pětitisícové dávky pro uprchlíky v místech, kde je kapacita už přetížená. Za měsíc od toho, kdy jsem to navrhl, jsem dostal nějaký posudek, že to nejde. A nyní to předám právnímu týmu na magistrátu, abychom ze čtyřech stránek důvodů, proč to nejde, udělali čtyři stránky způsobů, jak to půjde.

Praha uzavřela krajské asistenční centrum. Za dobu fungování odbavilo téměř 100 tisíc uprchlíků Číst článek

Co by tedy šlo?

Jsou tam podle mě možné alternativy. Jednak je to o interpretaci té legislativy, to je první věc, ale potom jsou tam samozřejmě návrhy nějakých dalších alternativ. Jedná se například o to, že je možné to navázat na povinnou školní docházku. To znamená, že humanitární dávka je podmíněna tím, že vaše dítě je ve škole, což logicky nejde realizovat v místech, kde je kapacita ve školách plná. To je asi jasné. To znamená, že možností, jak v praxi zrealizovat tu motivaci, je vícero. Jenom potřebuji, abychom se přepli z režimu, kdy hledáme důvody, proč to nejde, do režimu, kdy hledáme způsoby, jak to udělat.

A jak dlouho ty způsoby můžete hledat? Za jak dlouho by měly být otázky kolem té správné motivace a vůbec koordinace celého postupu vyřešené?

Předpokládám, že se o tom budeme bavit na platformě asociace krajů. Každé úterý se setkávají hejtmani s vládou a já doufám, že tam se budeme informovat i o výsledném pokroku. My jsme si na té schůzce s panem premiérem vysvětlili pohled Prahy a samospráv na tuto záležitost a já si myslím, že naše vidění situace se výrazně přiblížilo oproti tomu, v jakých výchozích pozicích jsme byli před schůzkou.

A de facto z toho vyplynuly dva úkoly. Oponentura právních možností, tedy to, jakým způsobem bychom to měli dělat, spadá tak nějak na naši stranu. Hlásím se k tomu, že my připravíme alternativní možnosti. A potom je tam druhá věc, a to je příprava koordinačního mechanismu, jak realizovat vlastní přesun. To musí udělat jednoznačně vláda. Role premiéra je v tomto případě naprosto nezcizitelná.