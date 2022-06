Hřib: ‚Pozice v představenstvu dopravního podniku se musí obsazovat na základě výběrových řízení‘

Vedení pražského dopravního podniku je v rozkladu. Policie kvůli korupci v podniku obvinila bývalého ekonomického náměstka dopravního podniku Matěje Augustína. Pražští radní přikázali dozorčí radě dopravního podniku vypsat do konce srpna veřejnou soutěž na všech pět míst členů představenstva firmy včetně jejího předsedy Petra Witowského. O změnách v dozorčí radě mluvil ve vysílání Radiožurnálu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 22:43 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste se rozhodli obměnit celé představenstvo dopravního podniku včetně ředitele podniku pana Witowského?

Tak ono to není ani tak obměna jako spíš to, co jsme říkali za Piráty od prvopočátku, že prostě pozice v představenstvu se musí obsazovat na základě otevřených výběrových řízení. My jsme toto prosazovali u koaličních partnerů. Bohužel jsme nenalézali úplně porozumění. Proto jsme to tedy dělali tímto způsobem de facto v jediné městské firmě, kterou já mám přímo v odpovědnosti, to je operátor ICT.

Tam se potvrdilo, že tímto způsobem postupovat lze naprosto bez problémů. No a teď tedy zjevně nastala doba, kdy i naši koaliční partneři chápou, že tento postup je nejlepší. Pochopitelně do těch výběrových řízení se mohou přihlásit i stávající členové představenstva, pokud obhájí ty své kroky, které tam dělali, tak pochopitelně tam mohou nadále setrvat.

Já se ptám, protože pan ředitel Witowski ještě ve středu informoval podle Seznam zpráv členy dozorčí rady, že čtyři z pěti členů vedení jsou v podezření ze spáchání zločinu. Pan Augustín je tedy obviněný, ale pan Jiří Špička, Ladislav Urbánek a Jan Šuravský nikoli. Tak máte informace, jak v celé té kauze figurovali?

Tam skutečně došlo k tomu, že mu byly podány špatné informace od policie. Informaci, kterou vy citujete, ta se objevila skutečně v dopisu, který on neprodleně zaslal předsedovi dozorčí rady, to znamená náměstku Adamu Scheinherrovi, a následně v průběhu dne se už ukázalo, že tato informace ve skutečnosti není pravdivá, protože někteří z členů toho představenstva nebyli policií dosud vůbec kontaktováni.

Pokud čtyři z pěti členů představenstva tedy nefigurují v té kauze, proč jste se rozhodli k té obměně?

Z mého pohledu je to naprosto principiální věc obsazovat představenstva městských podniků otevřenými výběrovými řízeními.

A jak se to dělalo doteď?

Jak jsem říkal, ve firmě, kterou jsem měl já přímo v odpovědnosti, jsme otevřená výběrová řízení na obsazení členů představenstva dělali. U ostatních, které byly pod odpovědností našich koaličních partnerů, tam se postupovalo jiným způsobem.

Proto jsem rád, že jsme se v tuto chvíli shodli, že skutečně obsazování pomocí otevřených výběrových řízení je v městských firmách jediná správná cesta. Je mi samozřejmě líto, že trvalo tak dlouho přesvědčit všechny naše koaliční partnery, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme to zvládli.

Jak bude vypadat to vedení, co se týče pana generálního ředitele, což je zároveň předseda představenstva pan Witowski? A kdo bude vybírat dopravního ředitele, personálního ředitele do firmy?

Ty personálie na úrovni představenstva jsou v rukou dozorčí rady. To znamená, že to bude muset všechno vyřešit dozorčí rada. To valná hromada neurčila, ta jen vyzvala dozorčí radu, aby to zařídili. Od toho tam jsou.

Práce dozorčí rady

Dozorčí rada je teď také bez tří členů. Jak se bude doplňovat dozorčí rada a proč jste nepodpořili návrh Hany Marvanové, aby taky rada odvolala své politické zástupce z dozorčí rady a nastoupili tam odborníci?

Z mého pohledu je v tuto chvíli mnohem důležitější řešit tu záležitost na úrovni představenstva, protože to je to reálné vedení firmy. To jsou ti ředitelé těch úseků, potažmo generální ředitel, kteří ty věci přímo ovlivňují. A to je to, co je nutné řešit.

Naopak dozorčí radu nemůžeme paralyzovat. Ten návrh, tak, jak byl původně postavený, by znamenal, že vlastně ta firma by byla paralyzovaná, protože ta dozorčí rada by nebyla usnášeníschopná, což by zpětně znamenalo i to, že by nebylo možné ani vyhlásit ta otevřená výběrová řízení na to představenstvo.

To by nebyl návrh, který by dával smysl. Z mého pohledu je nutné a nezbytné opravdu odstranit každého z těch orgánů společnosti, kdo figuruje v tom spisu, který si můžeme teďka už číst v médiích, v tom spisu Dozimetr.

A to byl vlastně i důvod, proč byl odvolán člen dozorčí rady pan Doležel, protože prostě on byl zachycen v policejním odposlechu, jak se baví s jedním z těch trestně stíhaných a ten mu vlastně popisuje fungování, té teda předpokládané v tuto chvíli stále ještě, terminologicky zločinecké skupiny.

Veřejná kontrola

Vy sám říkáte, že jeden z členů dozorčí rady, alespoň podle policie, věděl o tom, co se děje. Zafungovala podle vás ta dozorčí rada dobře? Samozřejmě kromě pana Adama Scheinherra, který to podezření z korupce nahlásil a s policií spolupracoval.

No tak tam je otázka samozřejmě rozdíl mezi nějakým systémovým pochybením a pochybením jednotlivce. A v tomto případě se stále zdá, že skutečně šlo o pochybení jednotlivce.

Co se týče těch systémových úprav, tak tím my jsme se zabývali samozřejmě také. Jde o systémová opatření, která my jsme už prosadili na úrovni magistrátu. Proto si také troufnu tvrdit, že se ta kauza netýká magistrátu jako takového.

Z těch pražských subjektů se týká vlastně pouze dopravního podniku, protože na pražském magistrátu jsme už dávno snížili ty limity pro otevřené veřejné soutěže. I pod ty limity, které jsou definovány zákonem. To tedy přináší vyšší míru veřejné kontroly.

A vlastně totéž jsme prosadili teď už nově i v dopravním podniku, kde tedy bude snížen limit, odkdy se vyhlašuje veřejná soutěž. U staveb z 50 milionů to bude sníženo na 6 milionů, u zakázek na služby to bude sníženo z 11,2 milionů na 2 miliony korun. To je tedy věc, která výrazně přispěje veřejné kontrole. A také si troufnu tvrdit, že touto cestou dosáhne dopravní podnik i dalších úspor, protože se zvýší konkurence.

Další opatření, která lze zavést, aby se neopakovala ta situace kolem dopravního podniku? A to není jediná kauza kolem dopravního podniku, které jsme v průběhu let slyšeli.

Ano, další věcí jsou opatření, která my už jsme v dopravním podniku prosadili, že se mají stát, ale ještě bohužel nedoběhly. Jedná se o například implementaci protikorupčního ISO 37 000. To je certifikace, která zajišťuje, že ty procesy, tak, jak jsou nastavené, nepřispívají k těm korupčním rizikům.

To je ale záležitost, kdy certifikovat takto velkou společnost, jako je dopravní podnik, prostě nějakou chvíli potrvá. Zatím tu certifikaci má pouze jedna firma, a to Pražská vodohospodářská společnost, ale na cestě jsou tedy i další společnosti, takže to je další opatření.

A potom jsou to opatření, které se týkají zveřejňování dat o veřejných zakázkách i těch menších než ty limity, o kterých jsem mluvil. Tam potom je možné pomocí sofistikovanějších nástrojů opět vyhledávat třeba nějaké případné vazby často oslovované společnosti apod. a dále tak omezovat korupční rizika.

Koalice bránila opatřením

Ta koalice je u moci čtyři roky. Proč tato opatření, o kterých mluvíte, jsou zaváděna až teď? Proč to nešlo dříve?

Tak, jak jsem říkal, Piráti celou dobu na ta opatření tlačili. Nějaké se nám podařilo spustit už dříve, ještě před tím, než se v médiích objevila tato kauza. Nicméně bohužel, věc se má tak, že Piráti mají pouze dva hlasy v té patnáctičlenné dozorčí radě a skutečně tu společnost měli pod kontrolou naši koaliční partneři. O městské společnosti, kterou jsme měli pod kontrolou my, to je operátor ICT, jsou už všechna tato opatření dávno zavedená. Samozřejmě opět kromě té certifikace ISO, ta tam touto dobou teprve probíhá.

Ale dá se tlačit i na své koaliční partnery, třeba hrozbou odchodu do opozice…

Tak my jsme samozřejmě tlačili a postupně se nám dařilo ta opatření realizovat. Třeba to ISO se prosadilo ještě před tím, to zveřejňování těch údajů vlastně také. Nějakým způsobem se to hýbalo, ale je pravda, že tato kauza to prosazování opatření výrazně urychlila.