Primátor Hřib: Varianta 5500,- za roční jízdné není na stole, chceme levnější měsíční kupony na MHD

„V Praze je poptávka po dopravě, která bude komfortní – bude mít dostatečnou kapacitu i krátké intervaly. A na tom pracujeme, stavíme metro D, stavíme tramvajové tratě a investujeme do klimatizací,“ vypočítává pražský primátor.

Také v souvislosti s těmito investicemi se prý ze strany koaličních partnerů objevil návrh na zdražení ročního kuponu. Roční jízdné by tak v Praze podražilo z nynějších 3650 korun na zhruba 5500 korun. „Na stole jsme měli modelaci, která mluvila o tom, jak by se vyvíjely tržby Dopravního podniku při zdražení o dva tisíce. Šlo o extrémní variantu, o které se nyní neuvažuje,“ upozorňuje Zdeněk Hřib. Na stole je prý naopak varianta zdražení o korunu za den, tedy o 365 korun za rok.

V současnosti Pražané za jízdné při nákupu ročního kuponu zaplatí 3650 korun. Například v Ostravě ale roční jízdné stojí téměř 4000 korun a v Brně dokonce 4750 korun. „Je to dáno i tím, že na začátku roku mnoho velkých měst jízdné zdražovalo, Praha tarif nezměnila. Vychází to ze slevy na roční kupon z roku 2015, nedošlo ale k tomu, že by to dovedlo víc lidí do MHD, ale k tomu, že si víc lidí začalo kupovat roční kupony. Chceme-li do MHD dostat víc lidí, nejde o cenu, ale o investice do kapacity, intervalů a komfortu spojů,“ tvrdí primátor.

Jízdné pro nízkopříjmové skupiny

„Pro nás je teď zásadní vyřešit problém příliš drahého měsíčního kuponu ve srovnání s ročním kuponem. To jsme jako piráti avizovali už před volbami,“ připomíná Zdeněk Hřib.

„Usilovali jsme o zlevnění měsíčního kuponu z 550 na 400 korun. Ve hře jsou ale i jiné možnosti, jak toho dosáhnout, například zastropováním měsíčních kuponů – tedy jakmile si koupíte určité množství měsíčních kuponů, máte zbytek roku za korunu a podobně. Také chceme, aby Dopravní podnik hospodařil efektivněji,“ pokračuje primátor. „Cílem je řešit problém nízkopříjmových skupin v Praze, které nemají na jednorázový nákup ročního kuponu.“

