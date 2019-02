Primátor Zdeněk Hřib: Nechceme vylidnit centrum, ani za Prahou postavit úřednické ghetto

Na konečné metra v pražských Letňanech, které se lidově říká Syslov, má podle plánu premiéra Andreje Babiše vzniknout čtvrť pro vládní úředníky. Zatím proběhla pouze úvodní jednání, ze kterých víme, že za to město bude taky něco chtít. S primátorem Zdeňkem Hřibem o tomto tématu mluvil v Interview Plus Jan Bumba. interview plus Praha 21:57 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle primátora hlavního města Zdeňka Hřiba (Piráti) se v tuto chvíli čeká na konkrétní nabídku vlády, se kterou pak seznámí i Radu hlavního města Prahy, tedy všechny své koaliční partnery.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Premiér Babiš (ANO) chce postavit nové budovy ministerstev pro 10 tisíc úředníků, magistrát ale chce postavit novou nemocnici a 1300 bytů. Výměnou za parcely chce Praha taky zaplatit dokončení vnitřního okruhu a získat další nemovitosti.

„Nechceme ale vylidnit centrum a vyrobit turistické ghetto, ani za Prahou postavit úřednické ghetto. Taky nás zajímá, jaký účel budou mít vyprázdněné budovy po úřednících. A pokud budou potřebovat adaptaci, tak i kdo to zaplatí. To je pro nás naprosto zásadní pro posouzení, jak je ten záměr pro Prahu výhodný,“ řekl primátor ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Chceme ‚ novou‘ Bulovku

Magistrát prý chce, aby centrum nové čtvrti tvořila úplně nová, moderní, severní nemocnice. S nápadem prý přišel koaliční partner Praha sobě.

‚Úřednické ghetto odmítáme, na tom se nic nemění.‘ Primátor Hřib představil svou vizi pražských Letňan Číst článek

„Protože pavilonový systém, jaký má dnes Nemocnice Na Bulovce se už přežil. Podle studií v moderních monoblokových nemocnicích lidé stůňou kratší dobu, protože je můžete efektivněji přesouvat po vyšetřeních. Stejně tak s moderním emergentním systémem,“ řekl primátor.

Z Bulovky by se pak všechen personál přestěhoval do Letňan, protože „sehnat zdravotníky pro úplně novou nemocnici by byl velký problém. Stávající budovy nemocnice by pak našly jiné využití. Ideálně by se tím dala řešit i krize dostupnosti bydlení v Praze.“

Primátor se teď chystá na setkání se zástupci městských částí Prahy 9, 18 a 19 a i těch, co to prý ovlivní taky, tedy vzdálenější Čakovice.

„Rád si vyslechnu jejich požadavky… Už teď vím, že mezi jejich zásadní požadavky patří to, aby nová zástavba byla navržena pomocí mezinárodní dvoukolové urbanistické soutěže. Takže není se třeba obávat, že by to nebylo hezké nebo pro město nerozumné.“

Zásadní je dostavba okruhu

Zřejmě nejzásadnějším požadavkem Prahy ale bude dostavba vnitřního městského okruhu, stejně jako když stát zainvestoval do podobné stavby v Brně.

„Dopravní obslužnost severní části města je dluh, který máme. Je třeba dostavět okruh. Když tam stát chce takto masivní stavební development, tak se na dopravní obslužnosti má pochopitelně podílet… Stát by to mělo předběžně 60 miliard korun, stejně jako v Brně, kde se staví taky za 60 miliard korun.“

Zdeněk Hřib pak na opakovanou otázku, kde přesně by měla nová silnice stát, řekl doslova:

„Jde o tu část městského okruhu na severovýchodním úseku, tedy jde o pokračování takzvané Blanky a napojení tak, aby ten okruh byl skutečně uzavřeným okruhem… Jde o uzavření chybějící části vnitřního okruhu, který se má napojit na výstup z Blanky, kolem Vysočan až na hotovou část vnitřního městského okruhu,“ opakoval primátor s tím, že ale zatím není hotová projektová dokumentace.