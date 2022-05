Primátor Hřib: Hasiči, policie i neziskovky už romské uprchlíky na hlavním nádraží nezvládají

Středobodem přijímání nejen uprchlíků z Ukrajiny se stalo pražské hlavní nádraží. I přes chvályhodnou koordinaci zůstalo v budově až několik stovek lidí, převážně Romů. Vedení Prahy proto žádá stát, aby pomohl s přerozdělováním uprchlíků. „Jsem rád, že vláda vzala na vědomí, že je v Praze čtyřikrát víc uprchlíků na hlavu než jinde. Věci se začínají řešit a dávají se do pohybu,“ uvádí host Interview Plus primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Interview Plus Praha 0:10 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle primátora nastal čas na diskuzi nejen mezi hejtmany, ale i s jednotlivými vládními rezorty. „Opravdu to není jen záležitost jednoho ministerstva, ale vše musí přímo koordinovat premiér Petr Fiala a dosáhnout konsensu s ostatními samosprávami.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Praha má čtyřikrát víc uprchlíků než jiné regiony. Dohodněme jejich přesun, žádá vládu primátor Hřib

„A budeme chtít vidět jasný harmonogram dalšího postupu,“ dodává Hřib. „Ten zatím představen nebyl, ale je nám jasné, že ne všechna opatření budou platná od začátku června. Ale plán řešení chceme vidět, protože situace je problematická.“

Situace na hlavním nádraží je nedůstojná. Slovenský model pomoci je lepší než český, míní Rozumek Číst článek

Probíhající válka na Ukrajině vytvořila tlak na ceny energií, které zvyšují ceny bydlení.

„Ty rostou pochopitelně také tím, že tu je prostě spousta nových lidí, kteří potřebují bydlet. Vládní data potvrdila to, co jsme říkali celou dobu: V jiných regionech jsou kapacity volnější a je třeba vytvořit systém, který bude motivovat lidi k přesunu.“

Hlavní nádraží nezvladatelné

Primátor ale připomíná, že je třeba v diskuzi o řešení uprchlické situace oddělit romské uprchlíky z hlavního nádraží v Praze.

„Tamní situace se týká asi jen půl procenta objemu uprchlíků v Praze. Ale byť jde o výraznou menšinu, tak ta situace asi netěší nikoho, protože není dobrá.“

‚Co máme dělat? Tak čekáme na nádraží...‘ Co bude s ukrajinskými Romy v Česku? Číst článek

Z jednání města s ministerstvem vnitra vzešlo rozhodnutí, že bude nutné ukončit nadstavbové služby, které jsou na nádraží poskytovány.

„Tedy poskytování jídla a případně možnosti přenocování na místě, protože to je daleko i od záměru dobrovolnických organizací, které počítaly jen s infokioskem pro přijíždějící.“

„Kontaktovali mě zástupci hasičů, policie, ministerstva vnitra i neziskové organizace s tím, že současný stav na hlavním nádraží je neudržitelný a že je nutné s vrátit k původnímu záměru, tedy ke zmíněnému infokiosku.“

Navíc je prý na hlavním nádraží velká skupina těch, kterým město už žádnou pomoc nemůže nabídnout.

„Jsou to lidé s maďarským občanstvím nebo ti, kteří dostali nabídku ubytování, ale z libovolných důvodů ji nepřijali nebo z ubytování odešli. Tak se dostávají do režimu, kdy jim podle vládních pravidel pomoc nemůžeme nabídnout. Ti by se měli vrátit zpátky do vlasti.“

„Teď se jedná se zástupci dopravců, aby byl jejich přesun co nejsnazší a nejkoordinovanější. To je technická věc, která určitě proběhne a nebude kamenem úrazu,“ očekává primátor Zdeněk Hřib.

Celé Interview Plus Jana Bumby najdete v audiozáznamu.