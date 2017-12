Předčasné volby nikdy nevypíšu, byl by to výsměch občanům, řekl Zeman ve vánočním poselství

Prezident Miloš Zeman se ve svém vánočním poselství zaměřil hlavně na ekonomiku a politiku. Chválil třeba nízkou úroveň nezaměstnanosti v Česku i růst mezd. „Jsem rád, že vám mohu říci, že těch radostných zpráv je daleko více a chtěl bych poděkovat všem, kdo se za naše úspěchy zasloužili,“ uvedl hned na začátku projevu. Nevynechal ani svůj názor na domácí politiku. Audio Lány 12:58 26. 12. 2017 (Aktualizováno: 13:20 26. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman 26. prosince 2017 | Zdroj: ČTK

„Jaké úspěchy to jsou: Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě, jsme dokonce lepší, než Švýcarsko. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, respektive míru chudoby, v Evropské unii,“ řekl hned ze začátku Zeman a pokračoval ve výčtu:

„Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat, měli bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů.“

Prezident ale záhy poukázal na to, že „každé světlo má své stíny“ a on o nich něco řekne: „Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem investic a tady máme své nedostatky. Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající a zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury. Je to ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada.“

'Jsem sám starobní důchodce'

Zeman dále řekl, že by Česko mohlo snížit počet státních úředníků, kteří si podle něj často jen vymýšlejí zbytečnou práci. Pomohlo by to rozpočtu i soukromému sektoru, míní. Také se vyjádřil k takzvaně „nepřizpůsobivým“: „Mluvil jsem nedávno s novou ministryní práce a sociálních věcí a shodli jsme se na tom, že je třeba omezit sociální dávky těm, kdo odmítají nabízenou práci.“ Zmínil se také o rostoucích mzdách a potřebě výrazné valorizaci starobních důchodů.

Po přesunu k zahraniční politice Zeman za „nejbolestivější“ problém označil migrační kvóty, které podle něj mají být řešeny v souladu s českými národními zájmy: „A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže, koho umístíme na své území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a že za rok už se o něm nebude mluvit.“ Česká republika by se podle něj měla chovat v EU a NATO energicky a sebevědomě.

Zemětřesení v domácí politice

Vnitropolická scéna podle prezidenta zažila letos zemětřesení. Když se sešel se zástupci parlamentních stran, všichni mu prý řekli, že s nimi nikdo nechce jednat. „To je přece nesmysl. Znamená to tedy, že pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší iniciativy. A mělo by to být jednání, které se bude týkat jak programových, tak personálních kompromisů, jak je v politice zvykem,“ řekl dál.

Návrh programového prohlášení Babišovy vlády je podle něj dobrý výchozí materiál pro diskuse o vládě. Údajně mu také někteří radili, aby nejmenoval Babišovu vládu před tím, než získá důvěru sněmovny. „Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou poslanecké sněmovny. A nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný,“ uvedl s tím, že občas slyší hlasy, aby vypsal předčasné volby, což rázně odmítl:

„Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám. Protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili.“

Zdravý rozum zvítězí

Ke konci projevu Zeman zdůraznil, že věří, že nedojde k tomu, aby se Češi obviňovali z toho, že výsledky minulých parlamentních voleb byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami. Podle něj je to ubohé, je to trapné a je to urážející. Tvrzení, že volby byly svobodné, opřel o prohlášení Bezpečnostní informační služby.

„Jsme svobodná země se svobodnými občany. A dnes už si můžeme říci, že jsme i úspěšná země. Před dvěma lety jsem vám říkal, že skončila blbá nálada. Dnes vám říkám, že se nemáme za co stydět a že je mnoho věcí, na které můžeme býti hrdí,“ uvedl Zeman.

„Takže zdvihněme hlavu a buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat – ať už údajnými zahraničními rozvědkami, nebo zejména českým tiskem, českou televizí a dalšími médii. Spoléhejte na vlastní rozum. Mám pro to své heslo, které jsem vám už jednou říkal: Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí,“ řekl na úplný závěr a připil na vítězství zdravého rozumu s přáním do nového roku.