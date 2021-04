Manžel britské královny princ Philip zemřel. Vévodovi z Edinburghu bylo 99 let

Zemřel manžel britské královny Alžběty II. princ Philip. Vévodovi z Edinburghu bylo 99 let. Britové si ho budou pamatovat jako válečného hrdinu a tak trochu jako prostořekého staříka, který byl ale plný energie až do pokročilého věku. Jeho zásluh nejen o Spojené království si považuje i sama panovnice. Londýn 13:14 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Philip v pátek ráno zemřel ve věku 99 let | Foto: Chris Jackson | Zdroj: Reuters

„Je to někdo, kdo nerad přijímá komplimenty. Ale on mi jednoduše po celá ta léta dával sílu a tak to zůstává. Já i celá rodina, a tato i další země, mu dlužíme víc, než by on kdy přiznal, nebo my budeme tušit,“ chválila svého chotě Alžběta II. při oslavě zlaté svatby. Princ Philip si tehdy s třináctiletou dcerou krále Jiřího VI. začal dopisovat ve svých 18 letech. Vzali se v listopadu 1947.

Obřad tehdy na vlnách BBC poslouchalo asi 200 milionů lidí. Manželství Philipa a Alžběty trvalo nejdéle v britské královské historii. Philip se narodil v roce 1921 jako řecký princ. Už záhy ho ale kvůli převratu z rodné země odvezli, a to v postýlce z krabice na ovoce.

Královna Alžběta II. a princ Philip oslavili 73. výročí svatby | Foto: Chris Jackson | Zdroj: Reuters

„Měli jsme anglickou chůvu. U nás doma se mluvilo asi čtyřmi jazyky, bylo to trochu matoucí. Někdo začal anglicky a pak nevěděl jedno slovo, tak ho řekl francouzsky. Pak hned přešli do řečtiny a potom do němčiny. A tak to bylo pořád,“ vzpomínal princ Philip.

Do manželství už vstoupil jako zkušený důstojník britského námořnictva. Za druhé světové války sloužil v Indickém oceánu nebo ve Středomoří. Při invazi na Sicílii zachránil svou loď před nočním bombardováním. Konec války ho zastihl v Pacifiku.

„Být v Tokijském zálivu a sledovat zblízka japonskou kapitulaci na bitevní lodi byla velká úleva. Dobře si to pamatuji, protože pak jsme pokračovali do Hongkongu. A byla obrovská senzace, že už jsme nemuseli krýt loď, opravovat každou oděrku, zhasínat. Všechny tyto drobnosti dokazovaly, že život se změnil.“



Byl to právě princ Philip, kdo své manželce oznámil zprávu o smrti jejího otce. Pro něj samotného Alžbětin nástup na trůn znamenal konec námořnické kariéry.

