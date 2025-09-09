Případ formule na D4 zamíří podruhé k městskému úřadu v Příbrami. Dříve nebylo jisté, kdo řídil
Městský úřad v Příbrami se bude opět zabývat případem formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku. Policie řidiče zastavila v neděli v obci Buk, ve správním řízení mu hrozí pokuta několik tisíc korun a zákaz řízení.
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se ale většinou nepodařilo vypátrat.
Policie dopadla řidiče, který jel po dálnici D4 ve formuli. Hrozí mu pokuta několik tisíc a zákaz řízení
Číst článek
Ke správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta, vyplynulo z informací policie a příbramské radnice.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie v neděli v 8.15.
Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk na Příbramsku. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
„V minulosti jsme již opakovaně řešili jízdu formule na dálnici, ale dříve nebylo možné prokázat, vzhledem k helmě na hlavě, kdo konkrétně tento vůz řídil. Tentokrát je situace jiná, neboť jsme řidiče ztotožnili na místě zastavení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla. Přestupek bude řešit příbramský městský úřad.
„Případem formule se budeme zabývat podruhé. Čekáme, až nám to policie předá. Poprvé to bylo zastaveno, protože řidiče nebylo možné ztotožnit,“ řekla v úterý mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
Policisté zatím k případu shromažďují všechny podklady. „Zpracováváme veškeré záznamy, veškeré další okolnosti k případu a připravujeme podklady pro správní orgán,“ řekl policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Stejného řidiče jsme již v minulosti oznamovali příslušnému správnímu orgánu pro podezření z obdobného skutkového jednání,“ potvrdil. Kdy by mohla policie případ městskému úřadu postoupit, mluvčí nechtěl odhadovat.