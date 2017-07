Jenže: hned dvě silniční kamery zachytily jeho vůz po sedmé hodině ráno, jak přijíždí do Plzně ze směru od Ústí. Sám Otakar S. ten rozpor nedokázal při výslechu vysvětlit a policisté si našli vlastní zdůvodnění. Mají za to, že - poučen z předchozího případu, kdy jej usvědčil právě pohyb jeho telefonu - mobil nechal úmyslně doma.

Pohřešovaná Michaela neměla s matkou idylický vztah, dívka tíhla spíše ke své babičce. S biologickým otcem dívky Eva M. nežila a nepodporovala ani jejich kontakt. Měla pozitivní vztah k alkoholu, volný čas trávila s přáteli. Pár dní po své dcery odjela s Otakarem S. na víkend do Mostu, později se vyjádřila v tom smyslu, že to byl jeden z nejlepší víkendů v jejím životě. Za propagaci nacismu na sociální síti ji soud letos v červnu potrestal podmínkou. Vyšetření na detektoru problematické momenty neukázalo.

„Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti (například hádka, předávkování léky),“ píše se v policejním materiálu, s nímž se iROZHLAS.cz seznámil. „Těla se zbavil do prvního výslechu, tedy do 12. ledna 3.15 hodin,“ konstatuje dokument.

Dosud se vědělo jen to, že hlavním podezřelým v případu pohřešované dívky z Ústí nad Labem je přítel její matky Otakar S. Zůstalo však jen u podezření. Dřív, než jej policie obvinila, se oběsil. Proč právě on a jaké stopy k osmatřicetiletému muži vedly, ovšem úřady dosud nesdělily. Server iROZHLAS.cz nyní shromáždil zatím nepublikované indicie a nepřímé důkazy, s nimiž vyšetřovací tým operuje.

Otakar S. míří na sever Čech za matkou Evou M. Cestou se zastavuje na odpočívadle Hadačka. Když dorazí do Ústí nad Labem, odjíždí s matkou dívky na víkend do Mostu. Eva M. se poté vyjádřila v tom smyslu, že to byl jeden z nejlepších víkendů v jejím životě.

Matka dívky Eva odchází do práce. Jede do společnosti Severotisk v ústecké čtvrti Severní terasa na opačném konci města. Dceru nekontroluje: v předsíni vidí její oblečení a boty, a tak si myslí, že ještě spí. A právě v této době, tedy po páté hodině ráno, se dívka podle kriminalistů ztratila.

Nebyla to pravda. Tu prozradila až poté, co se její přítel na konci ledna oběsil. „Při opakovaném výslechu uvedla, že telefon nalezl on a přemluvil ji, aby lhala. Kde jej našel, neví.“ I matka Michaely proto musela na detektor lži. Znalci ale v jejím případě nenašli žádné náznaky, že by nevypovídala pravdu.

Získat vysvětlení od ní samotné je i s odstupem času nemožné. Reportéři serveru iROZHLAS.cz se ji v uplynulých dnech snažili opakovaně zastihnout u ní doma i v zaměstnání. Po zazvonění na zvonek mužský hlas uvedl, že „tam není“. Při dalším pokusu její kamarádka sdělila, že matka ztracené dívky si nepřeje s nikým mluvit. „Ne, ne, opravdu ne,“ reagovala přes domácí telefon. Stejně neúspěšná byla v minulých měsících i jiná média.

Odklad ad acta? A kde je tělo?

Že případ Michaely M. míří ke spisům odloženým ad acta, naznačuje i viditelný policejní postup. Nejen že ústecká správa přestala vylepovat letáky v hromadné dopravě, ustaly i obří pátrací akce, při nichž pročesávali policisté a dobrovolní vojáci vytipovaná místa. Například skládky v Ústí nad Labem a v okolí Plzně. Anebo pravidelná stanoviště Otakara S. – odpočívadla poblíž severočeského Dubí či Duchcova, kde své služby nabízejí prostitutky.

Výpisy z telekomunikačního provozu jeho telefonů přinesly totiž jediné zjištění: od zmizení dívky byl stále na cestách, často pendloval mezi Ústím a Plzní. Vybíral si různé trasy a dlouhé minuty trávil na odpočívadlech. Třeba na Hadačce, tiché obci zhruba třicet kilometrů severně od Plzně. I tam policejní potápěči prohledávali místní rybníky.

„Chodil tady kousek do Kralovic na pivo, chlapi ho znali,“ vzpomíná na vyšetřovaného jedna z místních obyvatelek. „Tu holčinu hledali tady ve vojenském areálu (Hadačka), i se psem tam byli. Tam ale já bych nikdy nešla. Je to zatopený, všude nějaký bunkry, skládky. On (Otakar S.) to tam prý ale dobře znal,“ popsala pro iROZHLAS.cz starší žena na návsi.

Podle informací serveru iROZHLAS.cz pátrací akce úplně neustaly: minitýmy prohledávají už jen cíleně místa, k nimž měl Otakar S. vztah.

Radek Kedroň, Hana Mazancová