Případ zfalšovaného diplomu ředitelky školy je u konce. Odvolací soud potvrdil dvouletou podmínku

Krajský soud v Praze ukončil kauzu bývalé ředitelky Základní školy v Libčicích nad Vltavou. Drahomíra F. zfalšovala vysokoškolský diplom, a díky tomu osm let školu vedla. Odvolací soud minulý týden zamítl odvolání státního zástupce a potvrdil tak prvoinstanční rozhodnutí. V něm bývalá ředitelka dostala dvouletou podmínku s třicetiměsíčním odkladem. Původní zpráva Praha 5:00 1. února 2024

Zfalšovala diplom, nastoupila jako učitelka na základní školu a později se na jiné stala ředitelkou, kterou zůstala osm let. Vysokoškolské vzdělání ale nikdy neabsolvovala, a pracovat s dětmi na těchto pozicích tak nikdy neměla.

Minulý týden Krajský soud v Praze potvrdil prvoinstanční rozsudek z loňského listopadu. Od něj Drahomíra F. odešla s dvouletou podmínkou s odkladem na 30 měsíců. Předseda senátu Roman Lada odmítl odvolání státního zástupce, serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Celý případ je tak u konce.

Žalobce Petr Podroužek již dříve požadoval pro ředitelku přísnější trest: jak vyšší podmínku, tak finanční náhradu libčické škole v plné výši. Takový postup ale Okresní soud Praha-západ již v listopadu odmítl a přístup státního zastupitelství označil za zjednodušující s odkazem na občanskoprávní spor.

Krajský soud v Praze již jednou v této věci rozhodoval, když v říjnu loňského roku shodil ze stolu ještě mírnější trest pro falešnou ředitelku. Soudkyni Lucii Kantorové pak odvolací soudci vyčetli, že její závěry byly předčasné, nepředvolala některé svědky, špatně určila právní kvalifikaci a případ nesprávně posoudila.

O padělku nevěděla

Oproti tomuto rozhodnutí tak Drahomíru F. uznal soud vinnou nejen za padělání veřejné listiny, ale také za podvod.

„Ve svém životopise uváděla pětileté vzdělání, ačkoliv sama dobře věděla, že žádné pětileté vzdělání nikdy neabsolvovala,“ řekla dříve Hájková.

Bývalá ředitelka obhajobu postavila na tvrzení, že nevěděla, že se jedná o padělek vysokoškolského diplomu. Po celou dobu měla za to, že diplom vlastní oprávněně. „Pokud by věděla, že se jedná o padělek, nikdy by se jím neprokazovala,“ shrnula její právnička v závěrečné řeči.

Namítala také, že „motivací obžalované nebylo, aby získala majetkový prospěch, ale to, že ji práce s dětmi naplňuje a považuje to za své poslání“. Podotkla navíc, že se do výběrového řízení na funkci přihlásila na popud podřízených a bývalé ředitelky.

Drahomíra F., která dříve vystupovala pod jiným jménem, působila od roku 2007 jako učitelka na ZŠ Bítovská. Později se z pozice učitelky v Libčicích nad Vltavou stala zástupkyní ředitele a přihlásila se do konkurzu na nové vedení. Ten vyhrála jen s kopií magisterského diplomu, jak již dříve server iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Zfalšovaný diplom, který uchazečka doložila při výběrovém řízení na ředitelku základní školy | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Kopie předkládaného diplomu začala ve veřejném prostoru kolovat poté, co se hromadily stížnosti několika desítek rodičů na vedení školy. Někteří z nich proto požádali bývalé vedení radnice, aby zveřejnilo dokumenty, podle kterých ředitelka vyhrála výběrové řízení.

„Proběhly i schůzky se zástupci obce, a rodiče nakonec sepsali petici na zlepšení vedení školy. Ředitelka těsně před konáním školské rady, na které měla představit a obhájit novou koncepci školy, podala rezignaci,“ popsal již dříve jeden z rodičů Jan Jetmar pro iROZHLAS.cz.

Po tomto zjištění na jaře 2020 muselo vedení města přes úvodní zdráhavý postoj situaci řešit. Rodiče i zřizovatel školy tak následně podali na údajnou učitelku češtiny a výtvarné výchovy trestní oznámení.