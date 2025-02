Případů násilí na českých školách přibývá. Pomoc by mohly neziskové organizace i bezpečnostní školení

Téma bezpečnosti na školách řešila pracovní skupina zástupců ministerstev školství a vnitra. Ta vznikla po tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a schází se pravidelně. Tentokrát ji svolal vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš.

Přizvané byly také Česká školní inspekce, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková a různé neziskové organizace, které se tématem zabývají. Společně řešili cesty, jak posílit bezpečnost na školách, mimo jiné i v souvislosti se dvěma incidenty, které se staly na základní škole v Hodoníně tento týden.

V prvním z nich jde o šikanu dívky. Její spolužáci i děti z jiných škol ji ponižovali, bili a celý čin si natáčeli. V druhém případě měla jiná žákyně na té samé škole plánovat útok. Incidenty teď vyšetřuje policie a až skončí, bude se jim věnovat i Česká školní inspekce. Jen v polovině ledna policisté řešili třináct takových případů v jednom týdnu.

Bezpečnostní školení

Na schůzce zástupců ministerstev školství a vnitra se především rozebíralo, jak do škol dostat informace o preventivních postupech a chování v krizových situací. Během čtrnácti dnů má stát školám připomenout různá metodická doporučení – chystá pro ně třeba webináře. Zároveň by se měly aktualizovat školní řády.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) také mluvil o tom, že by pro školy mohly nastat nové povinnosti. Během tří měsíců mají vzniknout podklady pro bezpečnostní školení, které by bylo povinné. Učitelé a zaměstnanci škol by byli školeni, jak se v určitých situacích z hlediska bezpečnosti chovat. K tomu bude ale potřeba změnit legislativu.

„(Chceme) připomenout tyhle věci v obdobné rovině, jako máme požární ochranu, protože existuje zákon o požární ochraně, a proto probíhají ta školení. Nebo jako je oblast bezpečnosti práce, protože zde máme zákoník práce. Takže z toho pohledu připomenout a najít legislativní prostor k tomu, jak to zakotvit,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Mareš.

Na další jednání této skupiny by měli být přizváni i zástupci zřizovatelů škol. Změny by se mohly dotknout i žáků. Ti by totiž měli mít k dispozici víc psychologů, protože problémy ve školách se často týkají citlivých témat a duševního zdraví.

S tím pomáhají i neziskové organizace, které se jednání také účastnily. Právě ty často připravují různé podklady pro metodiky, webináře a další podpůrná opatření.

„Bavili jsme se o tom, kam by bylo možné cíleně propsat očekávání směrem k vzdělávání ředitelů a třeba úpravě činnosti školních poradenských pracovišť tak, aby byla prevence opravdu posílena a aby školy byly lépe připraveny,“ popisuje Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All.

Náměstek ústředního školského inspektora Karel Kovář řekl, že bude nutné přehodnotit, v jakém časovém horizontu by se měla sbírat data o atmosféře, vztazích a klimatu ve školách z hlediska bezpečnosti. Mohlo by to být zhruba v ročním intervalu místo pětiletého.

„Mohli bychom udělat tematickou inspekční činnost na školách, které mají vyšší rizika, respektive mají nálezy v oblasti klima, vztahů, bezpečnosti, negativní skladbu žáků. Nebo bychom mohli dělat častější šetření klima, škol a vztahů,“ dodal Kovář. Díky datům, která sbírá České školní inspekce, by pak pomoc mohla být víc adresná.