Připravme se, že situace se bude vyvíjet i v jiných krajích, říká ministr k 61 nakaženým koronavirem

Bezpečnostní rada státu přijala další zásadní rozhodnutí v souvislosti se snahou omezit rizika nákazy novým koronavirem. Od úterních 18 hodin platí zákaz kulturních, sportovních a dalších akcí, veřejných i soukromých, s účastí nad 100 osob. Podle ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se situace bude vyhodnocovat průběžně, pokud bude jisté, že se počet nakažených nebude rozšiřovat, mimořádná opatření se okamžitě zruší. Praha 20:09 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co rozhodlo o těch nových opatřeních? Z čeho jste vycházeli při úterním rozhodování?

Těch faktorů bylo samozřejmě více. Určitě případ pražského taxikáře byl jeden z těch zlomových okamžiků, protože to byl vlastně první případ, kdy jsme nebyli schopni dohledat cestovatelskou anamnézu. U všech ostatních případů byl nějaký vztah k rizikovým oblastem, zejména tedy k Itálii, případně to byli nějací rodinní příslušníci nebo lidé, kteří byli s těmito lidmi v kontaktu, když se nakazili.

Tento pán se ale nakazil v ČR a v tuto chvíli nevíme od koho. To je známka, že v ČR už probíhá komunitní přenos, sice je to první případ, ale pravděpodobně ne poslední, tím pádem je nutné udělat opatření, aby k tomu komunitnímu přenosu, který pak vede k tomu kaskádovitému nárůstu, kterého jsme svědky v jiných zemích, došlo co nejméně. Ale samozřejmě druhý faktor je i právě vyhodnocení epidemiologické situace v okolních zemích.

Když se podíváme nejenom na Itálii, kde ta situace je bezesporu nejhorší, ale i na Německo, na Francii, Španělsko – už dnes máme nové případy i ve vztahu k Německu nebo Španělsku – tak jejich situace je zkrátka něco, co nás musí varovat, pokud chceme zabránit podobnému nárůstu jako v těchto zemích. Musíme tato opatření učinit už teď.

ONLINE: Za den přibylo v Česku 21 nakažených koronavirem. ‚Je to dynamický nárůst,‘ uvedl ministr Číst článek

Stále platí, že máme 41 případů nakažených nebo se situace nějak změnila?

Ta situace se bohužel změnila v tuto chvíli máme 58 potvrzených nakažených (později ministr Adam Vojtěch uvedl v České televizi, že počet nakažených vzrostl už na 61, pozn. red.).

Postup vlády přijali s pochopením i zástupci parlamentní opozice i odborníci, které jsme oslovili. Bylo tedy jasné, že situace nesnese odkladu, že je potřeba jednat hned, a nedá se to načasovat jinak?

Určitě ano, my situaci sledujeme každý den, každou hodinu, ta opatření přijímáme a přijímali jsme od začátku. Od zákazu letů z Číny až teď po tato mimořádná opatření tak, jak se tato situace vyvíjí. Aby byla proporcionální, jak se epidemiologická situace vyvíjí. Musíme jednat nyní, byť máme relativně nízký počet případů. I když jak jsem zmínil, dnes počet vzrostl, jen za dnešek je mnoho nových případů. Vidíme, že bohužel dochází poměrně k dynamickému nárůstu, tak musíme to opatření udělat zkrátka nyní hned na začátku, ne až za pár dní nebo týdnů, jako to udělala třeba Itálie, kde se pak už velmi těžko s epidemií něco dělá.

Můžeme zmínit, i které regiony jsou nově postižené a zda platí, že mají onemocnění lehký průběh?

Ano, jsou to Olomoucký a Královéhradecký kraj a už jsme i dříve zmiňovali Zlínský kraj. Bohužel se zdá, že počet těch krajů také stoupá, byť to klíčové středisko je stále Praha, Nemocnice na Bulovce nebo Ústecký kraj, kde je už několik případů nakažení z předchozích dní. Musíme být připraveni na to, že situace se bude vyvíjet i v jiných krajích, právě proto je třeba přijmout takováto plošná opatření.

PŘEHLEDNĚ: premiéra Šarlatána a 3Bobule se odkládá, festival Jeden svět by mohl pokračovat na podzim Číst článek

Když jste zaváděli tato omezení, například zákaz akcí nad sto účastníků, tak do jaké míry jste brali v úvahu zkušenosti či praxi v jiných státech? Protože v Rakousku počítají u venkovních akcích s maximálně 500 návštěvníky, v halách se 100 návštěvníky, v Bavorsku zakázali akce pro více než 1000 lidí. Proč jste se rozhodli pro stovku lidí?

Byla to arbitrárně stanovená hranice, kterou jsme zvažovali tak, aby to riziko nákazy bylo co nejmenší, ale nechtěli jsme jít cestou úplného zákazu, abychom menší akce jako svatby úplně neomezovali. Byť pokud by to bylo nad sto lidí, tak i tyto akce by nebylo možné uskutečnit.

Jde nám o to teď možná udělat více, ale zastavit tu epidemii včas, protože samozřejmě čím větší shromáždění lidí, tak tím větší šance na přenos. Víme, že se přenáší kontaktem, že je to kapénková infekce, právě proto nechceme, aby se teď tyto akce konaly. Protože expozice třeba pokud je člověk někde na koncertě, v divadle, tak je skutečně velmi vysoká a riziko návštěvy taktéž.

Nezakázali jste ale chození do veřejných bazénů. Máte v této oblasti pro občany nějaká doporučení?

V této chvíli by se lidé měli vyhnout jakýmkoliv místům, kde se nachází větší množství lidí. Skutečně by toto neměli podceňovat, protože znovu říkám: je to nemoc, která se přenáší blízkým kontaktem, v rámci nějakých davů. Takže by se měli vyhýbat místům s větší koncentrací lidí. Je to první opatření. Zatím neřešíme obchodní centra nebo bazény, nejsou to místa, kde lidé stojí nebo na stejném místě vedle sebe tráví několik hodin. Věříme že k takovým razantním opatřením nebudeme muset přistupovat, ale pokud by se situace dále vyvíjela, tak budeme muset.

Máte v plánu nějak koordinovat kroky společně s ostatními státy nebo víte už o nějakém výstupu z konference?

Každá země řeší svoje problémy svými opatřeními, bylo by samozřejmě dobře, kdyby nějaká koordinace existovala, ale já mám pocit, že u těch zemí, o kterých hovoříme – u Francie, Itálie i Německa – už epidemie přesáhla určitý práh, zatímco my jsme teprve na začátku, a musíme právě proto učinit opatření, která budou chránit naši republiku a naše občany.